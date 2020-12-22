Konut fiyatlarında salgın etkisi | İstanbul, Ankara ve İzmir’de daire fiyatları

T.C. Merkez Bankası'nın açıkladığı Ekim 2020 Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Antalya-Isparta-Burdur'dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki konut fiyatları son bir yılda %41,8 oranında artış göstererek Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Güney ve Batı kesimlerdeki illerimiz salgın döneminde yoğun göç alırken özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgeleri’nde bulunan kentlerde konut fiyatları önemli oranlarda artış gösterdi. Salgın döneminde ekonominin desteklenmesi amacıyla alınan önlemler kapsamında Kamu bankaları tarafından sağlanan düşük faizli konut kredisi avantajının da etkisi ile ortaya çıkan talep patlaması sonucu yükselişe geçen fiyatlar kıyı bölgelerde oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Üç büyük kentimizden ilki olan İstanbul’da konut fiyatları son bir yılda %27,3 artış gösterirken bu oran Ankara’da %29,1 İzmir’de ise %28,9 düzeyinde oluştu. Flatfy’ın katkılarıyla hazırladığımız İstanbul, Ankara ve İzmir kentlerimizin ilçelerine göre en güncel konut satış fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

İstanbul’da bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 505.158 TL düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul’un en yoğun nüfusa sahip ilçesi Esenyurt, 256.461 TL olan Kasım ayı daire ortalama satış fiyatı ile listenin son sırasında yer aldı. Geçmişte aşırı büyüyen konut stoğunun ve ilçedeki imar problemlerinin bunda büyük bir etkisi var. Bu yıl yapılan imar düzenlemeleri ile büyük ölçüde çözüme kavuşturulan sorunlarının ortadan kalkmasıyla konut fiyatlarında bir toparlanma göze çarpıyor. İstanbul’un ikinci en kalabalık nüfusa sahip ilçesi Küçükçekmece’de bir dairenin ortalama satış fiyatı 455.656 TL olarak gerçekleşti. 745 bin nüfuslu Bağcılar’da Kasım ayında bir dairenin ortalama satış fiyatı 384.800 TL olurken Bağcılar’ın hemen güneyinde bulunan Bahçelievler ilçesinde bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 398.496 TL şeklinde oluştu. Çok sayıda markalı konut projesine ev sahipliği yapan Bahçeşehir bölgesinin de içerisinde yer aldığı Başakşehir ilçesi 712.134 TL olan Kasım ayı daire ortalama satış fiyatı ile İstanbul ortalamasının üzerinde yer aldı.

İstanbul Havalimanı ve çevresindeki büyük altyapı projelerinin etkisi ile son yıllarda çehresi değişen Arnavutköy ilçesinde bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 325.000 TL seviyelerinde gerçekleşti. Bayrampaşa ilçesi geneli için Kasım ayında bir dairenin ortalama satış fiyatı 460.000 TL düzeyinde oluştu. Sultangazi ilçesinde bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 345.000 TL iken hemen güney tarafında bulunan komşu ilçesi Gaziosmanpaşa’da bu rakam 379.725 TL olarak gerçekleşti. Tarihi yarımadaya komşu olan Zeytinburnu ilçesinde bir dairenin ortalama satış fiyatı Kasım ayında 500.000 TL seviyelerinde oluştu. Kağıthane ilçesinde bir dairenin ortalama satış fiyatı Kasım ayında 485.000 TL düzeyinde gerçekleşti. Şişli ilçesinde bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 651.964 TL olurken Beşiktaş ilçesinde bu rakam 1.741.212 TL ile çok daha yukarı seviyelerde oluştu.

Anadolu yakasının boğaz hattında bulunan Beykoz ilçesinde bir dairenin ortalama satış fiyatı Kasım ayında 920.000 TL şeklinde gerçekleşti. Beykoz’a komşu olan Çekmeköy ilçesinde yer alan bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 360.000 TL olurken Sancaktepe ilçesinde bu rakam 349.519 TL düzeyinde kaldı. 710 bin nüfuslu Ümraniye ilçesinde bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 439.661 TL iken Kocaeli ili sınırındaki Tuzla’dan hemen önce yer alan 712 bin nüfuslu Pendik ilçesinde bu rakam 355.223 TL olarak gerçekleşti. Sultanbeyli ilçesindeki bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 340.667 TL düzeyinde oluştu.

İstanbul 1+1 daire ortalama satış fiyatları Kasım 2020:

İstanbul 2+1 daire ortalama satış fiyatları Kasım 2020:

İstanbul 3+1 daire ortalama satış fiyatları Kasım 2020:

Emlak ilan sitelerinde Kasım ayı içerisinde verilen tüm sahibinden ve emlakçıdan konut satış ilanlarını analiz ederek bu raporu hazırlayan Flatfy tarafından sağlanan veriler ışığında Ankara ve İzmir kentlerinde konut satış fiyatlarına ilişkin rakamlara göz atacak olursak;

Ankara’da bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 304.057 TL düzeyinde gerçekleşti.

Ankara satılık daire fiyatları yılın son ayına girilirken artış trendini devam ettirmekte. Ankara’nın en merkezi konumdaki ilçesi olan Çankaya’da Kasım ayı daire ortalama satış fiyatı 430.732 TL olurken en kalabalık ilçelerden biri olan Keçiören’de Kasım ayı daire ortalama satış fiyatı 299.016 TL düzeyinde gerçekleşti. Şehrin batı kısmında yer alan Etimesgut ilçesi, bir dairenin ortalama satış fiyatı olan 299.910 TL ile hemen komşu ilçesi olan Sincan’ın 236.387 TL’lik ortalama konut satış fiyatının üzerinde yer aldı. Gayrimenkul yatırımı açısından son yıllarda oldukça popüler hâle gelen Gölbaşı ilçesinde bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 394.000 TL olarak gerçekleşti. Planlı ve düzenli konut alanlarının bulunduğu Yenimahalle ilçesi, 390.000 TL olan Kasım ayı daire ortalama satış fiyatı ile bu rakamın 224.919 TL olduğu Mamak ilçesine göre fiyatların daha yukarıda olduğu bölge konumunda. Altındağ ilçesinde Kasım ayı daire ortalama satış fiyatı 252.870 TL düzeyinde gerçekleşti.

Çevre ilçelerden olan Çubuk’ta bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 199.000 TL olurken komşu ilçesi Kazan’da Kasım ayı daire ortalama satış fiyatı 300.000 TL seviyelerinde oluştu. Alan olarak en büyük ilçelerden biri olan Polatlı’da dairelerin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 189.200 TL oldu.

İzmir’de bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 439.648 TL düzeyinde gerçekleşti.

İzmir’in en yüksek nüfusa sahip ilçesi Buca’da bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 350.000 TL düzeyindeyken komşu ilçesi Karabağlar’da ortalama fiyat 389.624 TL seviyesinde gerçekleşti. İzmir’in en kalabalık üçüncü ilçesi olan Bornova’da dairelerin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 483.889 TL şeklinde oluştu. Yalnızca İzmir’in değil Türkiye’nin de en gözde ilçelerinden olan Karşıyaka’da dairelerin ortalama satış fiyatı 550.000 TL olurken komşu ilçesi Bayraklı’da Kasım ayı daire ortalama satış fiyatı 485.000 TL olarak gerçekleşti. Merkez ilçe Konak’ta bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 449.883 TL düzeyinde oluştu. Son yıllarda hızla gelişen Çiğli bölgesinde bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 345.000 TL şeklinde gerçekleşti. Çiğli ilçesinin kuzeydeki komşusu olan ve son yıllarda çok sayıda toplu konut projesine ev sahipliği yapan Menemen ilçesinde bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 330.000 TL düzeyinde oluştu. İzmir’in çevre ilçelerinden olan Torbalı’daki dairelerin ortalama satış fiyatı 298.928 TL olurken batısında yer alan komşu ilçe Menderes’te bu rakam 365.086 TL olarak gerçekleşti.

Popüler tatil bölgelerinden olan Çeşme’de bir dairenin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 487.500 TL, Urla ilçesinde ise 790.000 TL şeklinde oluştu. Kuzeyde bulunan Aliağa ilçesinde bir dairenin ortalama satış fiyatı 325.000 TL olarak gerçekleşti. Tarihi ve turistik zenginliklere sahip Bergama ilçesindeki dairelerin Kasım ayı ortalama satış fiyatı 281.000 TL düzeyinde oluştu.

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