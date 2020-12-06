Konut Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Konut Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ev alacakların oldukça özenli ve dikkatli bir şekilde takip edecekleri konular arasında yer almaktadır.

Günümüzde yaşanılan ekonomik piyasa dalgalanmaları nedeniyle birçok kişinin ellerinde olan birikimleri ve kazançlarını iyi bir şekilde değerlendirmek istediklerini söyleyebiliriz. Kişiler bunu sağlarken genellikle konut ve araç gibi işine yarayacak yatırım seçeneklerine yönelmektedir. Bunu temin ederken de kalan açık miktar üzerine bankalar tarafından sunulan konut kredilerinden faydalanmakta ve bu konuda araştırma yapmaktadırlar. Sizlerde konut kredisi hakkında araştırma yapıyorsanız, detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Konut Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve detaylarından bahsedeceğiz.

Konut Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Konut Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, sizlerin konut kredisi hakkında edinmeniz gereken bilgiler ve daha avantajlı bir şekilde konut kredisi edinmenizi sağlayacak bilgiler üzerinde yapılan derlemeler ile sizlere sunulmuştur. Sizlerde birikiminizi iyi bir şekilde değerlendirerek konut almak istiyor ve konut kredisi hakkında aklınıza takılanların cevabını arıyorsanız, yazımızdan bu cevaplara ulaşabilirsiniz. Peki, konut kredisi ile ilgili bilmeniz gerekenler nelerdir? Gelin, birlikte bakalım.

1- Bütçenizi ve Yatırımınızı Göz Önünde Bulundurun

Krediden önce atmanız gereken ilk adım bütçenize en uygun evi belirlemeniz ve planlarınızı buna göre yapmanız olacaktır. Buna göre, hareket ederek almak istediğiniz evin fiyatının elinizde bulunan ve çekmeyi düşündüğünüz tutar ile uyumlu olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Cebinizde ne kadar nakit bulunduğu, geri kalanını ne kadar ile tamamlayacağınızda burada önem kazanan bir diğer husustur. Eğer yatırımlık bir ev arıyorsanız, bunun için de evin konumu oldukça önemlidir. Satın alacağınız evin cephelerine, çevresinde bulunan mekânlara, sosyal yaşantıya, o bölgedeki evlerin kiralarına, ulaşım olanaklarına ve önemli yerlere yakınlığı gibi pek çok hususa dikkat etmeniz gerekmektedir

2- Peşinatı İyi Hesaplayın!

Kriterlerinize ve bütçenize uygun bir ev bulduktan sonra yapmanız gereken en önemli şey, bankaların sizden ne kadar peşinat istediğini belirlemeniz olacaktır. Kredi başvuru sürecinin bir diğer aşamalarından olan bankanın eksper aracılığı ile evin değerini belirlenmelidir. Bu durumun peşinatı etkileyen en önemli unsurlar arasında olduğunu dile getirebiliriz. Ev satın alırken dikkat etmeniz gereken en kritik nokta ise peşinat konusudur. Peşinat konusunun ise ev alacak olanları en çok zorlayan konulardan biri diyebiliriz.

3- Bankaları Araştırın!

Bankaların yaptığı çeşitli kampanyaları takip etmek konut kredisi başvurusu yaparken oldukça işinize yarayacaktır. Bazı bankalar faiz oranlarında indirim uygularken bazıları ise vade sayısını arttırabilmektedir veya öteleme işlemi uygulamaktadır. Bunun takibini sağlayarak ilerlemeniz sizlerin en avantajlı bir şekilde konut kredisine sahip olmanız açısından oldukça önemlidir. Ayrıca sunulan kampanyalı fiyatların yanı sıra erteleme olanaklarını da değerlendirmenizi talep ederiz.

4- Konut Kredi Vadesi

Ev almak için başvuruda bulunduğunuz konut kredisinin vade oranı 5 ile 30 yıl arasında değişim göstermektedir. Ancak satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra kredi imkânı sunan bankalardan bu bilgiyi tam ve net bir şekilde öğrenmeniz sizlere fayda sağlayacaktır. Bankalar çeşitli dönemlerle birlikte avantajlı bir şekilde vade oranını artırmakta ve faiz oranını düşürmektedir. Buna dikkat ederek atacağınız her adım sizleri maddi açıdan rahatlatacaktır.

5- Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Ev kredisi almak isteyenlerin öncelikle bankalar tarafından talep edilen bazı bilgi ve belgeleri iletmesi gerekmektedir. Sizlerde ev kredisi için bankalara kredi başvurusunda bulunduysanız ve onay aldıysanız sonrasında gerekli belgelerle bankaya uğramanız gerekmektedir. Konut kredisi için başvuruda bulunduğunuz banka sizlerden genellikle nüfus cüzdanı, ikametgâh ve gelir beyanını talep etmektedir. Daha önce kredi borcunuz var ise ve hakkınızda banka takip kararı var ise kredi almanız biraz zorlaşabilir. Fakat düzenli bir geliriniz var ve herhangi bir takip söz konusu değilse başvurunuzun onaylanma ihtimali yüksektir.

6- Krediyi Kısa Vadede Ödemenin Faydası

Konut kredisi, ev almak isteyenler için birçok vergiden muaf sunulan bir kredi türüdür. Burada dikkat etmeniz gereken esas püf nokta, kredi ödemenizin zaman aralığını gelir durumunuza göre belirlemeniz olacaktır. Eğer belirli bir birikime sahipseniz kredinizi daha önceden ödemenizi sağlamanız sizlerin daha az faiz ödeyerek borcunuzun daha çabuk bir şekilde kapanmasını sağlayacaktır. Bunun için ise bankanızdan kesinlikle bir ödeme planı almanız gerekmektedir. Böylelikle yapacağınız ödemeleri de iyi bir şekilde takip etmiş olacaksınız.

7- Konut Kredisinden Faydalanmak Avantajlı Mı?

Az birikmişe sahip olanlar veya birikimlerini değerlendirmek isteyenler için konut almak en uygun fikir olacaktır. Eğer birikiminiz ev almanıza yetmiyor ise burada konut kredisinden faydalanabilirsiniz. Konut kredisi, satın almayı planladığınız bir evin, teminat altına alınması koşulu ile bankalar tarafından verilen kredi türüne denilmektedir. Ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenlerin ayrıca yeterli birikimi olmayanlar için konut kredisi oldukça avantajlı bir durumdur. Konut kredisinden faydalanmanız aynı zamanda kira öder gibi ev sahibi olmanıza da yardımcı olmaktadır.

H2 Konut Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ile dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında sizlere yukarıda başlıklar halinde kısaca bilgi verdik. Bunun yanı sıra konut kredisinde en çok dikkat etmeniz gereken husus düşük faiz ve uygun vade seçeneğinizi seçmeniz olacaktır. Aksi halde bilinçsiz bir şekilde yapacağınız konut kredisi başvurusu sizlerin daha çok miktarlarda para ödemenize neden olarak maddi anlamda sizleri zorlayacaktır. Ayrıca konut kredilerine dair sizlerin de bize iletmek istedikleri var ise, bunu yorum kısmından bildirebilirsiniz.

