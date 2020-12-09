Konut Kredisi Kullanmadan Ev Almak Mümkün

Konut kredisi kullanmaksızın ev alabilmek için de yöntemler bulunur. Bu yöntemler arasından en fazla tercih edilen ise büyük inşaat şirketlerinin düzenlemiş olduğu kampanyalardan yararlanma yöntemi vardır. Bazı büyük inşaat şirketleri hemen teslim veya öncesinde belirlenmiş bir tarihte teslim almak üzere müşterilere senet ile satış yapabilir. Pek çok kişi tarafından tercih edilse de bazı insanlar bunu güvenilir bir yöntem olarak görmez.

Senet yönteminde konut kredisi alımlarında olduğu gibi büyük riskler bulunabilir. Senet yöntemi ile ev alımları pek çok kişi tarafından yapılsa da büyük riskler getireceği unutulmamalıdır. Nakit akışı düzgün olmayan şirketlerin projelerinden kaçınmalısınız. Bu tür projelerde tanınmamış kişiler varsa katiyetle uzak durmanız önerilir. Kişisel birikimlerinizi ve emeklerinizi riske atmamak adına bu işi yapan uzman firmalara başvurmanız önerimizdir.

Faizsiz Konut Kredisi

ve kiracılıktan kurtulmak neredeyse her kiracının en büyük hayalidir. Fakat buna karşılık faiz ve masraflar sebebiyle konut kredileri herkesçe tercih edilebilir bir yöntem olarak görülmez. Kredi yöntemlerine mesafeli yaklaşan insanlar konut kredisine başvurmadan ev almak adına alternatif yol arayışına girebilirler. Bunlar da maaşlı çalışan kişilerin elinde bulunan birikimlerin ev almaya yetmemesine sebep olabilir. Bu sebeple bankaların sağladığı Faizsiz konut kredi imkânları en mantıklı yoldur.

Konut Sahibi Olmak

Konut kredilerini kullanmadan ev alabilmek adına kullanılan birkaç yol vardır. Bunların arasında ise en fazla tercih edilen yollardan biri büyük inşaat firmalarından kampanya aracılığı ile alınan evlerdir. Pek çok insan bu yöntemi güvenilir ve kolay bulmaktadır. Ancak burada grupları ayarlayan firmaların güvenirliğine bakmak gerekir. Güvenilir olmayan bir firmadan daha büyük kayıplar alabilirsiniz.

İçinde pek çok avantajı barındıran bu yöntemin aynı zamanda gözle görülebilecek seviyede riskleri de vardır. Senet ile ev alımı da çok tercih edilen bir ev alma yöntemi olsa da nakit akışı tutarsız olan bir firmadan ev almak isterken paranızdan olabilirsiniz. Bu sebeple ev alma sürecinde çalışacağınız firmaya çok dikkat edin.