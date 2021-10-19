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Konya için Akıllı Şehir Stratejisi hazırlanıyor

Sabancı Üniversitesi ve ASELSAN, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2030 yılına dek akıllı şehir stratejilerini içerecek yol haritasını çalışmak üzere iş birliğine imza attı.

19 Ekim 2021 Salı 11:13
Konya için Akıllı Şehir Stratejisi hazırlanıyor

Konya için Akıllı Şehir Stratejisi hazırlanıyor

Sabancı Üniversitesi ve ASELSAN İş Birliğiyle Konya’nın Akıllı Şehir Stratejisi Hazırlanacak Sabancı Üniversitesi ve ASELSAN Türkiye’de bir ilke imza atarak Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2030 yılına dek akıllı şehir stratejilerini içerecek yol haritası için çalışma başlatıldı.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN ile bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sunulan akıllı şehir çözümlerinin, şehrin demografik, coğrafi ve sosyolojik özellikleri de göz önünde bulundurularak ve yerel yönetimler ile iş birliği halinde uygulanması büyük önem arz ediyor. Bu sebeple, ülkemiz belediyelerinin akıllı şehir uygulamalarını şehre özel hale getirecek strateji ve yol haritası oluşturma çalışmalarına ASELSAN önderliğinde katkı vermekten gurur duyuyoruz” dedi. 

Prof. Dr. Leblebici açıklamasını şöyle sürdürdü: “Akıllı şehirler alanında yerli çözümlerin belediyenin hizmetine sunulacağı bu ilk projenin diğer belediyelerimize de örnek teşkil edeceğini umuyoruz. Sabancı üniversitesi olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi, altyapı ve akademik yeteneklerimiz ile disiplinler arası organizasyon gerektiren bu alanda söz sahibi olmayı ve önümüzdeki dönemde, Akıllı Şehirler dediğinde ilk akla gelen araştırma üniversitesi olmayı hedefliyoruz.”

Akıllı şehir sistemleri belediyeler için öncelikli olacak

Dünyanın en önemli savunma şirketleri içerisinde ilk 50’de yer alan Aselsan, 40 yıldır savunma sanayisinde elde ettiği bilgi birikimi, tecrübe, mühendislik, teknoloji, tasarım, altyapı ve hepsinden önemlisi yetişmiş insan kaynağıyla birlikte Türkiye’nin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sunacak sivil alanlarda çözümler üretiyor. Akıllı şehirler alanında da çalışmaları bulunan ASELSAN, özellikle akıllı ulaşım sistemleri, akıllı enerji ve akıllı şehir yönetim sistemleri alanlarında faaliyet gösteriyor ve farklı belediyeler ile iş birliğini sürdürüyor.

Daha modern ve yaşanılabilir kentler için akıllı ulaşım, akıllı enerji gibi uygulamaları ve dijital çözümleri içeren akıllı şehirler konsepti, son dönemde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Kent sakinlerinin de karar mekanizmalarının içinde yer aldığı, kurulan finans modeli ile sürdürülebilirliği sağlanmış, çevreye olumsuz etkilerin en aza indirildiği şehirler, önümüzdeki dönemde belediyeler için öncelikli alanlar olacak.

Proje kapsamında ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, bilgi birikimleri ve yeteneklerini birleştirerek, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi hedefiyle birlikte çalışacak. Ortak yürütülecek faaliyetler arasında akıllı ulaşım, akıllı enerji gibi yeni nesil akıllı şehir çözüm önerileri, dijital teknolojiler ile desteklenen sosyal programlar ve kullanıcı katılımını da içeren akıllı şehir çözümleri ile Konya’ya özel, yerel çözümlerin tavsiye edilmesi de bulunmakta. 

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