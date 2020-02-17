Kooperatifçilik Otobüsü Türkiye Turuna Çıktı

Ticaret Bakanlığı yaklaşık 7 milyon ortağı bulunan kooperatiflerin gelişmesi, kooperatifçiliğin yaygınlaşması ve yeni nesillerin kooperatifçiliği tanımaları için “Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında oluşturulan Kooperatifçilik Otobüsü, Migros’un desteğiyle ilk etapta 12 ile gidecek.

Ticaret Bakanlığı, kooperatifçiliğin tanıtılması, güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin faydalarının anlatılması için etkinlikler zinciri başlattı. “Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi” kapsamında Ticaret Bakanlığı ve Migros’un desteğiyle hazırlanan Kooperatifçilik Otobüsü, yola çıkıyor.

Ticaret Bakanlığı ve Migros’un ‘Kooperatifçilik Otobüsü’ Türkiye’yi dolaşacak

Ticaret Bakanlığı ve Migros’un katkıları ile yola çıkan Kooperatifçilik Otobüsü, ilk etapta 12 ili gezerken, ilerleyen dönemlerde tüm Türkiye’ye yayılacak. ‘Kooperatifçilik Otobüsü’, ziyaret ettiği illerde bir hafta boyunca ilçelere ve köylere gidecek.

Meyve-sebzede temin ettiği ürünlerin yüzde 60’ını doğrudan üretici ve kooperatiflerden alarak tüketiciye en uygun fiyatla ürünleri ulaştıran Migros, Kooperatifçilik Otobüsü ile bölgelerde yer alan kooperatif temsilcileriyle bir araya gelerek eğitimler verecek, yeni işbirlikleri geliştirecek, alımlar yapmak için çalışmalar yürütecek.

Ayrıca, Migros İyi Gelecek Elçileri kanalı ile kadın kooperatif sahipleri için de etkinlikler düzenleyecek olan Migros, onlara cesaret verecek ve kadın girişimcilere ilham kaynağı olacak bilgiler aktaracak.

Migros, gittiği illerde istihdam kapılarını da aralayacak. Yapacağı üniversite gezilerinde Kariyer Günleri organizasyonlarına katılacak, olan Migros, gençlerden iş başvuruları toplayacak.

Kooperatif kurmak veya ortak olmayan isteyenlere danışmanlık hizmeti

Gidilen merkezlerde, vatandaşlar otobüsün içinde gezerek tanıtılan ürünleri görme şansına sahip olacak. Ziyaret edilen her ilde en az bir yeni kooperatif ve iş fikri oluşturma hedefiyle yola çıkan Kooperatifçilik Otobüsü’nde kooperatif kurmak veya ortak olmak isteyen vatandaşlar danışmanlık hizmetinden yararlanacak. Yediden yetmişe herkese uygun eğitim ve bilgilendirme yapabilecek donanıma sahip olan Kooperatifçilik Otobüsü için kalabalık bir uzman ekiple çalışılıyor. Proje kapsamında üniversitelerde öğrencilere ve akademik kadroya özel bilgilendirme toplantıları düzenlenecek, kooperatifçilik kulüpleri kurulacak. Orta öğretim öğrencilerine eğitimler verilirken, kooperatiflerin ürünlerini sergilemeleri sağlanacak. Kooperatiflere ve vatandaşların katılımına açık için e-ticaret ve pazarlama eğitimleri düzenlenecek. Ziyarete edilen illerde ilgili kamu kurumlarının personeline ve STK’lara ve basın organlarının temsilcilerine bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.