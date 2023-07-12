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Köprü geçişlerine zam geldi | Araç sahipleri dikkat!

12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:10
Köprü geçişlerine zam geldi | Araç sahipleri dikkat!


Köprü geçişlerine zam geldi | Araç sahipleri dikkat!


Katma Değer Vergisi'ne gelen zamların ardından Köprü ve otoyol geçişlerine de zam geldi. Zamlı geçişler sürücüleri zor durumda bıraktı.


KDV oranlarına gelen zammın ardından köprü ve otoyol geçiş ücretleri de arttı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni ücretleri açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

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