Korona ile birlikte dezenfeksiyon talepleri tarihi rekor kırdı

Türkiye’deki İlk Koronavirüs Vakası Tespit Edildi, Dezenfeksiyon Talepleri Rekor Kırdı

Günlük taleplerde 11 Mart 2020, tüm zamanların en çok talep alan günü olurken, 2020'nin ilk gününden itibaren dezenfeksiyon hizmetine gelen taleplerin, 2014-2019 yılları arasında gelen tüm taleplerden fazla olduğu görülüyor. Özellikle anaokulları, okullar ve ofislere yönelik dezenfeksiyon talepleri artarken, en çok Nano Gümüş dezenfeksiyon hizmeti tercih ediliyor.

Online hizmet sektörünün lideri Armut.com, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ülkedeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından, dezenfeksiyon hizmetlerindeki talepleri inceledi. Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının ardından 11 Mart 2020‘de Armut.com üzerinden ulaşılabilen dezenfeksiyon talepleri, tüm zamanların zirvesine ulaştı. Armut verilerine göre, Şubat ayının ilk 11 gününe göre, Mart ayının ilk 11 gününde gelen taleplerdeki artış yüzde 866’yı buldu.

İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde tespit edildiği belirtilen koronavirüsün ardından, 2020’nin ilk 3 ayında (11 Mart tarihine kadar) dezenfeksiyon hizmetine gelen talepler, 2019 yılı boyunca gelen taleplerden %20 daha fazla. Söz konusu dönemde gelen talepler, 2014-2019 yılları arası yapılan yıllık taleplerin de üzerine çıkmış durumda.

Hafta bazında talepler incelendiğinde ise talep yoğunluğunda önemli bir artış söz konusu.

2020'nin ilk 8 haftası ile son 3 haftasında alınan dezenfeksiyon hizmeti taleplerine ait sayılar kıyaslandığında, haftalık ortalama talep sayısınınarttığı görülüyor. 2019'un yıl boyunca haftalık talep ortalaması ile son 3 haftanın haftalık ortalama talep sayısı karşılaştırıldığında artış yüzde’ün üzerine çıkıyor.

Dezenfeksiyon Hizmeti Nedir?

Ev, iş yeri, okul binaları gibi farklı büyüklükte ve kullanımdaki alanlarda uygulanabilen dezenfeksiyon hizmeti, ortak kullanım alanlarının hastalığa sebep olabilen virüslerden ve mikroorganizmalardan arındırılması işlemi olarak tanımlanıyor. Armut.com üzerinden http://armut.com/dezenfeksiyon linkinden ulaşılabilen dezenfeksiyon hizmeti, Türkiye genelinde 300 hizmetverenle oldukça yaygın bir hizmet veren ağına erişim imkanı tanıyor. Haşere ilaçlama makinalarına dezenfektan konularak, aynı püskürtme işleminin uygulanmasıyla da dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Armut.com üzerinden alınan talepler incelendiğinde en çok tercih edilen dezenfeksiyon yönteminin Nano Gümüş dezenfeksiyon olduğu görülüyor. Nano Gümüş dezenfektanların insana faydalı bakterilere zarar vermediği, ancak patojen yani hastalığa sebep olabilen bakterileri ve virüsleri yok ettiği biliniyor.

Dezenfeksiyon işlemleri için en çok talepler, çocukların ve gençlerin korunması adına anaokulları ve okullar olarak görülüyor. Benzer şekilde çalışma ortamlarını da salgın hastalıklara karşı koruyabilmek adına ofislerde dezenfeksiyon yapılması için talepler de Armut.com verilerine göre üst sıralarda yer alıyor.