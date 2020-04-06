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Korona virüs, uzaktan sağlık sistemine talebi artırdı

Covid-19 salgını nedeniyle çok sayıda alışkanlığımız kısa sürede değişti. Tıpkı alışveriş gibi sağlık hizmetleri de uzaktan alınıyor

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:55
Korona virüs, uzaktan sağlık sistemine talebi artırdı

Korona virüs, uzaktan sağlık sistemine talebi artırdı


Korona virüsün yaygınlaşmasıyla herkes evinde vakit geçirmeye, zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya başladı. Gitmekten çekindiğimiz bir yer de hastalığın yaygın olduğu hastaneler. Her ne kadar hastaneye gitmek istemesek de bazı durumlar için doktor görüşüne ihtiyaç duyulabiliyor.

Online sağlık hizmetleri burada devreye giriyor. 2018 yılında küresel teletıp pazarı 49,8 milyar dolardı. 2026'ya kadar bu miktarın 266,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Uzaktan doktor danışmanlığı hizmeti veren şirketlerden biri de Demir Sağlık. Son 2 ayda Demir Sağlık’ta bu hizmete olan talep 11 kat artarken müşteri memnuniyeti ise yüzde 87 olarak göze çarpıyor.

Korona virüs nedeniyle evlerimizde kalıyor, kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya dikkat ediyoruz. Hastalığın en yaygın olduğu yerlerden biri de hastaneler. Bu nedenle böyle bir süreçten geçerken hastanelere acil durumlar dışında gitmiyor, virüsün bulaşma riskini azaltıyoruz. Her ne kadar hastaneye gitmek istemesek de bazı durumlar için doktor görüşüne ihtiyaç duyulabiliyor. Online sağlık hizmetleri ise bu noktada devreye giriyor. En azından mevcut rahatsızlığın acilen bir doktor randevusuna gitmeyi gerektirip gerektirmediği öğreniliyor .Hali hazırda uygulanan bu yöntem sayesinde hastaneye gitmeden doktorlarla online ortamda görüşülebiliyor. Sağlık uzmanlarına online kanallardan ulaşmak yeni bir yöntem değil. Ancak Korona virüsün ortaya çıkmasıyla pek çok kişinin tercih ettiği bir yöntem oldu.

Pazarın 2026’da 266 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Korona virüs salgını öncesinde uzaktan sağlık hizmeti zaten yükselişteydi. Fortune Business Insights'a göre, 2018 yılında küresel teletıp pazarı 49,8 milyar dolardı ve 2026'ya kadar 266,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Uzaktan sunulan sağlık hizmetleri hastalar için kolaylık sağlarken zamandan ve maliyetten de tasarruf ettiren bir yöntem. Birçok ülkede kullanılan bu sistem sayesinde doktordan randevu almak yerine görüntülü veya mesajlaşarak istenilen doktorla görüşülebiliyor, tahlil, tetkik sonuçları paylaşılarak uzman görüşü alınabiliyor.

Ülkemiz sağlık mevzuatına göre doktorun tedavi düzenleyip reçete yazabilmesi için hasta ile karşılıklı görüşmeyi fiziken yapması gerekiyor. Bu nedenle online doktor hizmeti ülkemizde bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi mevcut mevzuat nedeniyle tedavi amaçlı kullanılamasa dapek çok konuda doktorlara danışılıp bilgi alınabiliyor.

Görüntülü veya mesajlaşarak doktorla görüşülebiliyor

Sigortalılarını doktorlarla online olarak buluşturan şirketlerden biri de Demir Sağlık. Hastaneye gidilmesine gerek olmayan durumlarda da sağlık hizmetinin alınmasını sağlayan Demir Online Doktor uygulamasıyla sigortalılar, görüşecekleri doktoru kendileri seçebiliyor, ister görüntülü ister mesajlaşarak doktorlarla görüşebiliyor. Bu yoğun dönemde hem hastanelerdeki sağlık çalışanlarının yükünü azaltmak hem de sigortalılarının sağlığını tehlikeye atmak istemeyen Demir Sağlık; 7/24 online doktor danışmanlığı sayesinde internet erişimi olan her yerden doktor danışmanlık hizmeti verebiliyor.

Kullanım 11 kat arttı

Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara, “Mevcut sistemde 6 acil tıp, 1 pratisyen hekim, 1 aile hekiminin bulunduğu uygulamayı kullananlar artıyor” diyor: “Demir Online Doktor uygulamamızı yüzde 60 kadınlar, yüzde 40 erkekler kullanıyor. Sigortalılarımızın yüzde 64’ü mesajlaşmayı tercih ederken yüzde 36’sı da görüntülügörüşmeyi seçti. Son iki aydaki kullanıma baktığımızda ise 11 kat artış olduğunu görüyoruz. Memnuniyet oranı ise yüzde 87.”

Bu hizmetten faydalanmak isteyen Demir Sağlık sigortalıları https://www.demirsaglik.com.tr/onlinedoktor adresinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.


 

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