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Korona'ya karşı marketlerde olağanüstü önlem

Metro Marketlerde alışveriş arabaları, kasa ve ödeme sistemleri makineleri günde 6 Kez dezenfekte ediliyor

12 Mart 2020 Perşembe 07:46
Korona'ya karşı marketlerde olağanüstü önlem

Korona'ya karşı marketlerde olağanüstü önlem

11 Mart 2020 - Metro, Türkiye’deki tüketicilerin güvenli alışverişi için tüm önlemleri aldı. Hem müşterileri hem de mağaza çalışanları için hijyen önlemlerini artıran Metro Market, stok kontrollerini anlık olarak takip ediyor.

Dünyada 34 ülkede faaliyet gösteren Metro, diğer ülkelerde aldığı tedbir ve önlemleri takip ederek, bu ülkelerdeki tecrübeleriyle hem hijyen önlemleri hem de ürün tedarik süreciyle ilgili Türkiye mağazalarındaki hazırlıklarını çok önceden tamamladı.

4.500 çalışanıyla, 21 ilde 37 mağazamızda müşterilerine hizmet sağlayan Metro, Türkiye’deki tüm mağazalarında kontrollü bir şekilde önlemleri almaya devam ediyor.

Mağazalardaki uygulamalar hakkında konuşan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai “Metro Türkiye olarak her zaman olduğu gibi en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği ve sağlığıdır” dedi. Metro mağazalarında alınan önlemlerin altını da çizen Boris Minialai “Türkiye’deki bütün mağazalarımızda hijyen önlemlerini artırdık. Anlık stok kontrolleriyle de müşterilerimizin alışverişlerini tereddütsüz yapmalarını istiyoruz. Tüm Metro Türkiye kadrosuyla tüm tüketicilerimize güvenilir ve hijyenik bir ortamda hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Mağazalardaki Hijyen Önlemleri Artırıldı

Tüm Metro mağazalarında; ürünlerin sergilendiği tüm alanlar, alışveriş arabaları, kasalar, kasa bantları, pos makineleri, lavabolar ve gıda işleme alanları düzenli olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Hastalığın yayılması ihtimaline yönelik olarak bu operasyonların gün içindeki sıklığı da artırıldı:

  • Alışveriş arabaları günde 6 kez
  • Yürüyen merdiven bantları 3 saatte 1 kez
  • Kasa bantları ve pos makineleri günde 6 kez temizleniyor.

Tüm çalışanlarının kişisel hijyenleri için gerekli koruyucu ekipmanları sağlayan Metro Türkiye’nin mağazalarındaki kasa çalışanları ise her 10 müşteride 1, 30 saniye süresince el dezenfekte işlemlerini uyguluyor.

Metro Türkiye, her mağazasında tüm mağaza çalışanlarına gerekli hijyen eğitimlerini vermeye de devam ediyor.

Müşterilerin sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için ayrıca mağazaların girişinde ve çıkışında kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara el dezenfektanları (hijyen amaçlı su gerektirmeyen el losyonları) yerleştirildi.

Stok Kontrolleri Anlık Olarak Yapılıyor

Gündem dolayısıyla taleplerin artacağını düşünerek müşterilerini zor durumda bırakmamak için temel yiyecek, içecek ve hijyen ürünlerinde ürün tedariğini artıran Metro’da, stok miktarlarının gerekli kontrollerini de anlık olarak denetleniyor. Metro mağazalarının büyük metrekarelerde hizmet sağlaması ve toptancı bir market olarak büyük ölçeklerde ürün ve çözüm sunması da kontrollü ve güvenilir bir alışveriş için tüketiciye avantaj sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Metro MarketlerKoronaCoronavirüsCovid 19
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