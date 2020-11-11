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Koronavirüs aşısı fiyatı açıklandı | ABD'de 19.5 dolar

Tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüsle mücadelede ilk kez piyasaya sürülmeye hazırlanan Pfizer aşısının satış fiyatı açıklandı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 01:46
Koronavirüs aşısı fiyatı açıklandı | ABD'de 19.5 dolar

Koronavirüs aşısı fiyatı açıklandı | ABD'de 19.5 dolar 

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı pandemi ile mücadelede umut oldu. ABD satış fiyatı dün açıklanan aşının eksi 75 derecede taşınacak olması, sağlık kuruluşları açısından büyük handikap oluşturuyor. Koronavirüse karşı yüzde 90 oranında koruma kalkanı oluşturduğu açıklanan aşının Türkiye'ye geliş süreci ise önümüzdeki yılın  sonunu bulması bekleniyor.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.


Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

ALMANYA AŞIYI 2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR

Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşının 2021’in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, “Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021’in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor” denildi.
 

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Son Güncelleme: 11.11.2020 02:32
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