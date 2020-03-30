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Koronavirüs ile mücadelede Sabancı Holding'ten dezenfektan desteği

Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesine iş dünyasının katkıları sürüyor. Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton yeni nesil dezenfektan gönderdi

30 Mart 2020 Pazartesi 09:56
Koronavirüs ile mücadelede Sabancı Holding'ten dezenfektan desteği


Koronavirüs ile mücadelede Sabancı Holding'ten dezenfektan desteği


Sabancı Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında 10 ton yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na bağışladı. Yapılan bağışla, 1,5 milyon metrekarelik bir alan dezenfekte edilebilecek. Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve uygulandığı ortamda bakteri ve virüslere karşı 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic ürünüyle, sağlık emekçilerinin iş gücü yükünün hafifletilmesi mümkün olacak.


Geliştirme çalışmaları Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yusuf Menceloğlu liderliğinde, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Nanoteknoloji laboratuvarlarında yapılan Antimic, korona virüsün de aynı familyadan geldiği SARS’a karşı etkili olduğu kanıtlanan hammaddeyle üretildi. 

Patenti Sabancı Üniversitesi’ne ait olan Antimic, Sağlık Bakanlığı tip 2 ruhsatına sahip. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak ağır metal ve kalıcı toksik kimyasallar içermeyen, su bazlı ve uygulandığı yüzeyde kalıcılığı olan geniş spektrumlu Antimic, yaşam alanlarında ve giysilerde oluşturduğu çok ince, camsı ve elastik koruyucu tabakası ile konforlu koruma sağlıyor. Bu örtü bakteri ve virüslerin ortamda tutunmasını engelliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sabancı HoldingDezenfektanCOVID19Koronavirüs
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