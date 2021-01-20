Koronavirüs mobilya sektörüne yansımaları

Koranavirüs sebebiyle mobilya satışlarında ciddi artış gerçekleşti. İnsanların virüs sebebiyle ev ortamında kalmasından dolayı evleri home ofislere çevirmesi 2020 yılında mobilya sektöründe artış sağladı. 2019 yılı kış aylarında başlayıp ve halen dünyayı kasıp kavuran Covid-19 korona virüsü nedeni ile insanlar hastalıktan korunmak için vakitlerinin çoğunu evlerinde geçirmeye başladılar.

İşverenler, çalışanlar, memurlar, emekliler ve toplumun birçok farklı katmanlarının sosyal yaşantısını derinden etkileyen koronavirüsü adeta insanlığı esir aldı. Hafta sonları piknik alanlarına, restoranlara ve tatil yerlerine akın akın gidip hoşça vakitler geçiren insanlar bu alışkanlıklarına ister istemez mecburen ara verdiler. Bunun dışında hafta içi akşam yemekleri için dışarıya çıkmalar ve misafirliklere gitmelerde sonlanmış oldu.

Evlerde uzun vakitlerin geçirilmesi konforlu ve yeni mobilya talebine insanları yönlendirdi. Kimi insanlar dışarıya çıkamadıkları için evlerini ve yaşam alanlarını bir restoran veya kafenin parçası gibi dekore etmeye başladılar bu sebeple koltuk, sedir, masa ve sandalye gibi çeşitli mobilyaların satışları yükseldi. 2020 yılının ilkbahar mevsiminde virüsün ilk yayılmaya başladığı zamanlarda mobilya sektörü şok bir durgunluk yaşadı fakat evde kalma süreleri uzayınca ve yasaklar sık sık gelince insanların mobilya ihtiyaçları önem kazandı. Birçok firma siparişlere yetişemez oldu ve müşterilerine teslimatlar için uzun süreler vermeye başladılar.



Covid-19 mobilya sektörünü değiştirecek. Çevre dostu ve az yer kaplayan çok fonksiyonlu mobilyalar pazarda büyümeyi yönlendiren ana nedenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Salgın süresince evlerine kapanan kullanıcılar mobilyalarına odaklandılar. Kimileri mutfak sandalyelerini değiştirdi, kimileri salon yemek masalarını yenilemek istedi. Dış mekan plastik sandalye ve masa takımlarının da satışları yükseldi.Yine virüs nedeni ile yaz aylarında tatil beldelerine gitmek yerine evlerinin balkonlarını ve yazlıklarının bahçelerini kullanan insanlar dış mekân mobilya ürünlerine de çok rağbet ettiler. Özellikle bahçe mobilyaları için oturma grupları, sandalye ve masa takımlarının da satışları yaz mevsiminde çok arttı.

Bunun yansıra büyük ve orta büyüklükteki birçok şirket bu durumu fırsata çevirerek personellerinin evlerinden çalışmasına olanak sağladılar. Hatta Google çalışanlarına ev ofislerini donatmak için 1000 dolara varan ekstra ödeme sağladı. Ev ofisler özellikle büyük şehirlerde işe gitmek için erken kalkma ve işe gidiş, geliş trafik yoğunluğundan kurtulan çalışanlar açısından büyük kolaylık oldu. Çalışanlar için diğer bir avantaj ise ailelerine daha fazla vakit ayırmaya başladılar. Evlerini ofis gibi kullanmaya başlayanlar için ofis koltukları, ofis masaları ve çalışma üniteleri ihtiyaçları da ofis mobilyası sektörünü hareketlendirdi. Okulların kapanması ve uzaktan online eğitime geçilmesi de öğrenciler için çalışma masası ve koltuklarının satışlarını da artırdı.

Covid-19 salgını evde çalışan kişileri özel aletlere ihtiyaç duymadan kolay monte edilebilen mobilyalara yöneltti. Mobilya sektörünün öncü kuruşlarından biri olan Palmiye Koçak Mobilya yetkilileri pandemi sürecinin bazı sektörleri olumsuz etkilediğini vurgularken mobilya sektörünün 2020 yılının ilk çeyreğinde yaşamış olduğu sarsıntısının kısa sürdüğünü yılın yarısından sonra ise sektörün atağa geçtiğini kaydettiler.

Ayrıca, 2019 yılı sonu itibarıyla 3,6 milyar dolara ulaşan mobilya ihracatının 2020 yılının ilk 10 ayında 5 milyar dolar seviyesine geldiğini bu yılsonu itibarı ile bu oranın 6 milyar civarına varacağını belirtiler. Tüm bunların dışında mobilya sektöründe uzun süredir devam eden % 8 KDV oranının mobilya satışlarına katkı sağladığını ve bunun tüketicilerin satın alma kararlarında etkili olduğunu belirtiler.