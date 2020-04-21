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Koronavirüs petrol fiyatlarını vurdu | Petrol fiyatları tepetaklak

Türkiye'de araç sahipleri dünyanın pahalı akaryakıtını kullanırken, dünyada fiyatlar yüzde 300 birden düştü.

21 Nisan 2020 Salı 09:23
Koronavirüs petrol fiyatlarını vurdu | Petrol fiyatları tepetaklak

Koronavirüs petrol fiyatlarını vurdu | Petrol fiyatları tepetaklak
 

Koronavirüs sonunda petrol satışlarını vurdu. Amerika'da tüketim düşerken, depolar doldu. Çeyrek asırdır petrol tüketimini stoklu kaynaklardan sağlayan ABD'li petrol şirketlerine ait depolar dolunca alım durma noktasına geldi. Evlerine kapanan Amerikalı tüketicilerin talebi azalınca uluslararası piyasalarda fiyatlar yere çakıldı. İşte haberin detayları; 

ABD'de depolarda yer kalmadı ham petrol fiyatları sert düştü. ABD'de depolayacak yer kalmadı. Yarın vadesi dolacak olan NYMEX mayıs vadeli Batı Teksas petrolünün (WTI)varil fiyatı yüzde 301 düşüşle tarihinde ilk kez eksiye indi ve -37.63 dolara kadar geriledi. Üreticiler ellerindeki stoğu almaları için alıcılara depo ve nakliye ücretini ödemek zorunda kalabilir. Haziran ayı vadeli kontrat ise yüzde 18 kayıpla 20.43 dolara indi. Dünya genelinde en yaygın kullanılan ve Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün fiyatı da 25 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki çöküşle birlikte ABD borsaları yüzde 2'yi aşan oranda değer yitirdi

Ham petrol vadeli kontratları talebin azalması ve koronavirüs salgınının olduğu bir ortamda ABD depolama tesislerinde yakında arz fazlası olacağı, depolarda yer kalmadığı endişeleriyle tarihi bir gerileme yaşadı. Rafinerilerin talebin düşmesi nedeniyle faaliyeti frenlemesi sonucunda ABD hafif ham petrolünün teslimat noktası olan Cushing, Oklahoma başta olmak üzere ABD depolama tesislerinde tutulan petrol hacmi artıyor.

TARİHTE İLK YAŞANIYOR

Yarın vadesi dolacak olan NYMEX mayıs vadeli Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı yüzde 301 düşüşle tarihinde ilk kez eksiye indi ve -37.63 dolara kadar geriledi. Mayıs vadeli ham petrol kontratlarının fiyatı bir işlem gününde, 1946 yılından bu yana görülen değerinin tümünü kaybetti. Üreticiler ellerindeki stoğu almaları için alıcılara depo ve nakliye ücretini ödemek zorunda kalabilir.

VADELİ KONTRATLARLA SATILIYOR

Petrol üretilen ülkeden alıcı ülkeye tanker seyahat süresi de göz önüne alınarak vadeli kontratlarla satılıyor. Üreticiler kuyuları kapatmak istemiyor, çünkü bu kuyuların vanası yok, kapatmak için üzerine beton dökmek gerekiyor. Beton dökülen kuyuyu tekrar açmanın maliyeti büyük. Bu nedenle üreticiler bir süreliğine üste para ödemeye bile razı. 

ALICI YOK FİYATLAR ÇAKILDI

Yarın Batı Texas petrolü Mayıs tesliminin vadesi doluyor. Ancak alıcı yok. Daha sonra Haziran teslimi devreye girecek. Haziran ayı vadeli kontrat ise yüzde 18 kayıpla 20.43 dolara indi.  Fiyatların bu seviyede kalması veya düşmesi petrol üreticisi birçok şirketi sıkıntıya düşürebilir.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 25 DOLARA İNDİ

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün fiyatı da 25 dolar seviyesine geriledi

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı  Kasım 2001'de 18 Dolar, Irak işgali sonrası 25 dolara gerilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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