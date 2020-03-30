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Koronavirüs reklam verenleri harekete geçirdi

11 Mart Sonrası Reklamveren, sektöründe Tekstil, Yakıt-Enerji, Konut, Sanat-Eğlence ve Turizmciler reklamlarını TV kanallarından çekmeyi tercih etti.

30 Mart 2020 Pazartesi 09:50
Koronavirüs reklam verenleri harekete geçirdi

Koronavirüs reklam verenleri harekete geçirdi

Adressable TV verilerine göre; 11 Mart Sonrası Reklamveren, sektörüne göre aksiyon aldı. TV kanallarının Kuşak Performansında yüzde 20 artış Yaşandı.

İlk COVID19 vakasının açıklanmasından sonra, Türkiye televizyon ve reklam sektöründe gözle görülür değişimler yaşandığını söyleyen TVekstra CEO’su Merve Eraslanoğlu, sektörde yaşanan gelişmelerle ilgili gözlemlerini paylaştı:

Reklam ve Televizyon sektörü son iki yıldır zaten çok hızlı bir dönüşüm içerisindeydi. Son dönemde ortaya çıkan COVID19 gerçeği ise, sektöre bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Yaşanan değişimin öncelikle dijitalde başladığını söylemek doğru olur, ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinde, Türkiye’de yapılan Corona aramaları, yapılan hava durumu aramalarını geçti. 7-14 Mart haftası ise, bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında, hava durumu aramalarının yarısı kadar Corona araması olduğu görülüyor.

Bunun yanında bildiğiniz üzere biz Addressable TV teknolojisi üzerinden verilen reklamlar sayesinde, Türk Televizyon izleyicisinin lokasyon, ilgi alanı ve demografik bilgisi gibi ayak izlerini takip edebiliyoruz. Burada yaşanan değişim de oldukça etkileyici. Buna göre, 11-17 Mart haftası ele alındığında, 2019 ortalamalarına göre kadın TV izleyicilerin dakika bazlı izleme oranlarında %17, erkek izleyicilerin izleme oranlarında ise %9 oranında artış olduğunu gözlemliyoruz. İlk vakanın açıklanmasından sonra yaşanan bu TV izleme artışına paralel olarak, kanalların kuşak performanslarında da artış yaşandı.

Reklamveren tarafında ise durum şöyle; burada şirketlerin aksiyonları, sektörlerine göre değişkenlik gösteriyor. İçerik olarak iletişime uygun olan Gıda, Temizlik, İletişim gibi sektörler, yayınlarına ara vermeden devam ederken, Tekstil, Yakıt-Enerji, Konut, Sanat-Eğlence ve Turizm gibi sektörler yayınlarını çektiler.

Addressable TV aracılığı ile verilen interaktif ve inovatif TV reklamları üzerinden yapılan reklamların geri dönüşlerinde ve alışverişlerde de gözle görülür bir artış var. Alışveriş yapanlara ve yapma ihtimali olanlara, her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de evlerinde en rahat oldukları ortamda ve doğru zamanda bu reklamlar sayesinde ulaşan reklam verenler, seyirci ile dinamik içerik iletişimi gerçekleştirebiliyor. Bu da, daha bilgilendirici, hızlı ve olumlu bir iletişim anlamına geliyor. Tvekstra ekibi olarak İnanıyoruz ki bu sene adreslenebilir reklamcılıktaki yenilikler yıldırım hızında devam edecek ve TV reklam ekosistemindeki tüm paydaşların, markaların izleyicilere doğru şekilde ulaşmasıyla müşteri ve marka sadakatini güçlendirilecek.

Cesur yenidünyada bu temel değişimi benimseyen reklam verenler ve yayıncılar, TV’de daha derinlemesine hedef kitle bilgilerine ulaşırken, çok daha güvenilir bir şekilde yatırımın geri dönüşünü hesaplama şansına sahip olacak.

Tvekstra olarak bizim de amacımız, reklam verenler ile tüketiciyi en doğru, verimli ve ölçümlenebilir şekilde, doğru kanallar üzerinden buluşturmak”

Detaylı bilgiye www.tvekstra.comüzerinden ulaşabilirsiniz.

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