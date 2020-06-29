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Koronavirüs salgını, sıfır stok dönemini bitirdi

Koronavirüs salgını öncesi sıfır stokla çalışmayı tercih eden üretici şirketler, ara ürün ya da ham madde satın aldığı şirketlerin üretime ara vermesi nedeniyle ‘mecburi paydos’ etti.

29 Haziran 2020 Pazartesi 10:22
Koronavirüs salgını, sıfır stok dönemini bitirdi

Koronavirüs salgını, sıfır stok dönemini bitirdi

“Bu durum şirketleri üretimde kullanacakları malzemelerde daha fazla stok tutmaya yöneltecek”diyen Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, depolama ihtiyaçlarının önümüzdeki dönemde artacağına dikkat çekti.

Koronavirüs salgını, öncesinde sıfır stok ilkesiyle çalışan birçok şirket, gelen talepleri karşılamakta zorlandı. Ara ürün ya da ham madde satın aldıkları tedarikçiler üretime ara verince, onların üretimleri de mecburen durdu.

Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel“Daha az maliyet hedefiyle sıfır stok prensibiyle çalışan şirketler, Korona virüs salgınının yarattığı ortamdan olumsuz etkilendi. Ham madde ithal ederek üretim yapan birçok şirket, ithalat yaptığı şirketlerin üretimi durdurması nedeniyle, normalde üretim yapabilecek kapasitede olmasına rağmen faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.” ifadelerini kullandı.

“Daha Fazla Depolama Alanına İhtiyaç Olacak”

Çelikel, bu şirketlerin COVID-19 sonrasındaki döneme ayak uydurabilmek amacıyla stok planlamalarında değişikliğe gidebileceği belirtti.

Özellikle üretici şirketlerin önümüzdeki süreçte üretimde kullanacakları ham maddelerde daha fazla stok tutmaya yönelebileceğini vurgulayan Çelikel hem Türkiye’de hem de dünyada daha fazla etkin depolama alanlarına ihtiyaç duyulabileceğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsStok
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