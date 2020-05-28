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Koronavirüs sürecinde yapılmaması gereken 10 hata

Great Place to Work Enstitüsü, şirketlere işveren markalarını desteklemek ve kurum kültürüne güç kazandırmak için destek oluyor. Enstitü’nün verilerine göre, güven kültürüne sahip işletmeler, rakiplerine oranla ekonomik getirilerini 3 kat artıyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:07
Koronavirüs sürecinde yapılmaması gereken 10 hata

Koronavirüs sürecinde yapılmaması gereken 10 hata

Şirketlere güvene dayalı kurum kültürü inşa etmeleri ve geliştirmeleri konusunda destek veren Great Place to Work koronavirüs döneminde şirketlerin göz önünde bulundurması gereken 10 ipucunu paylaştı. Şirketler tarafından yapılmaması gerekenler arasında; yetenekli çalışanları işten çıkartmak, teknoloji yatırımlarından kesinti yapmak, riski görmezden gelmek, ürün geliştirmeyi durdurmak, büyüme odaklı CEO'ları maliyet azaltan CEO'larla değiştirmek gibi maddeler bulunuyor. Bunların yanı sıra, küresel gelişimlere veya değişimlere kapalı kalmak, ana stratejiyi inovasyondan uzaklaştırmak, performans kriterlerini değiştirmek, iş birliği yerine hiyerarşiyi güçlendirmek ve yüksek duvarlı kalelere çekilmek de bu dönemde alınabilecek riskli kararlar arasında.

Verimlilik 3 kat artıyor, işten ayrılma oranı yüzde 50 azalıyor

Recognition programına katılarak Great Place to Work Certified unvanı almaya hak kazanan şirketlerin harika bir iş yeri olma yolculuğunda ilk adımı attığını belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, sertifikanın avantajları hakkında şu bilgileri aktardı: “Yüksek güven kültürünün şirket başarısına katkısını yaptığımız analizlerde net bir biçimde görebiliyoruz. Çalışan odaklı yüksek güven kültürü yaklaşımı, şirketlere rekabette önemli bir avantaj sağlıyor. Yüksek güven kültürüne sahip şirketlerde ekonomik performans ve çalışan verimliliği 3 kat artarken, işten ayrılma oranı yüzde 50 azalıyor. Recognition programlarına katılan şirketler, bu süreçte çalışan bağlılığı, işveren markası, kurum kültürü, müşteri memnuniyeti, gelişime açık alanların tespiti, nokta atışı aksiyonları belirleme, motivasyon ve performans gibi pek çok alanda yapılan ölçümleme ve analizler sonucunda harika bir iş yeri olma imkânı elde ediyor.”

Recognition programı işveren markasını güçlendiriyor

Koronavirüsün sebep olduğu iş sürekliliğinde yaşanan aksaklıklara hazırlıksız yakalanan şirketler süreci başarılı yönetmenin yollarını arıyor. Great Place to Work, şirketlere iş akışlarındaki sürekliliği yeniden kazanmaları ve çalışanlar arası iletişimi sağlayarak güven duygusunu ön plana çıkarmaları için Recognition programıyla destek oluyor. Dünya genelinde Great Place to Work tarafından uygulanan Recognition programı güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu olmak üzere beş boyut üzerinden markaları desteklemek ve kurum kültürüne güç kazandırmayı hedefliyor. Recognition programına katılarak Great Place to Work Certified unvanı almaya hak kazanan şirketler, harika bir iş yeri olma yolculuğunda ilk adımı atarak rekabet üstünlüğü sağlıyor. Rakiplerine oranla ekonomik performansları daha fazla artış gösteren şirketlerin işveren markaları güçleniyor.

Great Place to Work hakkında:

Great Place To Work Enstitüsü, kurum kültürü konusunda uzmanlaşmış, 5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisiyle sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Great Place to Work, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlemekte ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. En İyi İşverenler listeleri, işveren markasının duyurulması ve güçlendirilmesi için şirketler tarafından tercih edilen ve kabul görmüş bir araştırmadır. Enstitü’nün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
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