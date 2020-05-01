Koronavirüs ülke ekonomilerini nasıl etkiledi?

Türkiye’nin Londra Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Berlin Ticaret Müşaviri Berrak Bilgen Beşergil, Madrid Ticaret Müşaviri Ahmet Altuğ Leblebiciler, Moskova Ticaret Başmüşavirleri Feridun Başer ve Alper Eriten, Seul Ticaret Müşaviri Münir Oğuz, pandeminin ülke ekonomilerine etkisini, salgını kontrol altına almak için alınan tedbirleri, e-ticareti, normalleşme süreci ve koronavirüsle mücadelede uluslararası iş birliğini değerlendirdi.

Çin ve Güney Kore vurgusu

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bir çok ülke ekonomi ve istihdam piyasalarını koronavirüs krizinde ayakta tutmak, pandeminin ekonomik zararını karşılamak için mücadele verdiğini ve birbirinden farklı stratejileri benimsediğini söyledi.

“Çin, İspanya, Almanya, İngiltere, Rusya ve Güney Kore 27 ihracatçı sektörün tamamının hedef pazarı. Normalizasyon hayata geçirilirse ticari ilişkilerimiz bu krizden de alınan dersler ışığında daha da ileriye gidecektir. Pandemi süresince doğru pazarlara girebilmek, doğru strateji uygulayabilmek için bu toplantılar önem arz ediyor. 6 ülkede ihracatçılarımız için çok önemli ve büyük bir potansiyele sahip. Çoğu ülkede salgın kontrol altına alınmaya başlandı ve süreç şeffaflıkla yürütülüyor. Özellikle Çin ve Güney Kore toparlanma sürecinde. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da belirttiği gibi Avrupa pazarında pandeminin etkileri bitene kadar bu ülkelere ihracata odaklanabiliriz. İki ülkede ihracat ana planımızda yer alıyor. Gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarına ihracatını artırmak amacıyla "Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi"yle iyi bir ivme yakalamıştık.”

Dijitalleşme Türkiye’yi öne geçirecek

Eskinazi, pandeminin gıdadan tekstile birçok sektörün etkinliklerinin ertelenmesine ve iptal olmasına neden olduğuna da değindi.

“Güney Kore’de Haziran’da Birliğimizin milli katılım organizasyonuyla yer alacağı ithalat ürünleri fuarı bunlardan biri. 16-19 Mart’ta yapılması planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı da 27-30 Ekim’e ertelendi. Almanya Düsseldorf’da 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Wire&Tube Fuarları da ertelenenler arasında. Pandemi döneminde rutin alışkanlıklar değişti. Zorunlu olarak bütün dünya yeni bir düzen ile yaşantısını düzenlemekle karşı karşıya. Koronavirüs döneminde ve sonrasında değişen, değişebilen, değişime ayak uyduran sektörler ayakta kalabilecek. Statükocu, değişime kapalı asla olmamalıyız. Ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Bu yüzden ihracatın önünü açacak dijitalleşme, sanal fuar, sanal ticaret heyetleri, e-ticaret alanında alt yapısı güçlü ve sürdürülebilir çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ülkeler arası diplomasi dünya liderleri, hükümet yetkilileri nezdinde dijital kanallar kullanılarak yoğun bir şekilde ilerliyor. Sorunların hızlı çözülebilmesi adına diyaloğun yürümesi çok önemli.”

Çin’de üretim ve imalat tekrar başladı

Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Çin’de üretim ve imalat sanayiinin yüzde 80-90 oranında tekrar üretime döndüğünü, kamu yatırımlarına Mart itibariyle tekrar başlandığını ve gıda maddeleri, tıbbi malzemeler açısından ithalatı olabildiğince kolaylaştırıcı tedbirler alındığını söyledi.

E-ticaret uyarısı

, İspanya ekonomisinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, tarım sektörünün ise bu süreci iyi atlatanlar arasında olduğunu anlattı.

Normalleşmenin ardından organizasyonların ve fuarların yapılacağından bahseden Leblebicier, e-ticarete önem verilmesi gerektiğini, gıda ve tıbbi malzeme tedarikinin mevcut durumda en çok iş yapılabilecek sektörler arasında yer aldığına değindi.

Almanya’da hangi ürünler öne çıkıyor?

Berlin Ticaret Müşaviri Berrak Bilgen Beşergil, Almanya'da maske takmak zorunlu hale getirilince tıbbi malzeme tedarikinin önem kazandığını söyledi.

Beşergil, insanların evlerinden alışveriş yapmaya yöneldiğini ve e-ticaretin çok öne çıktığını sözlerine ekleyerek, ihracatçıların sanal ortamda ticarete yönelmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

İhracatçılarımız sanal ticarete yoğunlaşmalı

İngiltere’de çok yaygın olan e-ticaret kullanımının salgınla birlikte daha da arttığını açıklayan Londra Ticaret Baş Müşaviri Tarık Sönmez, temel ihtiyaçların dışında geri kalan her şeyin e-ticaret üzerinden sağlandığını, ihracatçıların sanal ticarete yoğunlaşıp e-ticaret satış kanallarının daha etkin kullanılması gerektiğini söyledi.

Rusya’da işlenmiş gıda talebi arttı

Türkiye’nin Moskova Ticaret Başmüşavirleri Feridun Başer ve Alper Eriten, büyük bir coğrafyada yer alan Rusya’da gıda güvenliği ve halk sağlığının ön planda olduğunu, ilgili sektörlerde ihracat yasakları ve ithalat serbestisi uygulandığını anlattı.

“İşlenmiş gıda her zamankinden daha fazla talep ediliyor. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir endişe veriyor. Rus ekonomisi büyük ölçüde enerji kaynaklarına bağımlı. Ekonominin gelecek performansıyla ilgili gelişmeleri Rus hükümeti yakından takip ediyor.”

Güney Kore’de gıda ve ambalajlama ön planda

Seul Ticaret Müşaviri Münir Oğuz, Kore ekonomisinin Çin ekonomisine çok bağımlı olduğunu bu açıdan tedarik zincirinde önemli aksamalar yaşandığını açıkladı.

“Güney Kore gıda ve tarımda ithalatçı ülke konumunda, her türlü gıda satışı yapılabilir. Ambalajlama Kore pazarı için çok önemli. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının imkanlarından faydalanılmalı.”