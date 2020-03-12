Koronavirüs vurguncularından almayın, fırsatçı markalara boykot



Koronavirüs Çin'de kontrol altına alınırken, komşumuz İran, AB ülkeleri İtalya ve Fransa'yı kasıp kavuruyor. Türkiye'de 90 gündür alınan önlemler, ülkemizi adeta güvenli bir ada haline getirirken, Sağlık Bakanı Faruk Koca'nın ilk koronavirüs vakıasının görüldüğünü açıklamasının ardından dün İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyük şehirde panik havası yaşandı. Hijyen ve dezenfektan malzemelerine artan talebi fırsat bilen bazı uyanık markalar ise ürünlerine yüzde 4 binin üzerinde zam yaptı.

Tükekiciler koronavirüs krizini bahane ederek daha önce bir paketi 7 TL'den satılan cerrahi maskelerin şu an 120 TL'den, 4 TL'den satılan N95 maskelerinin de tanesinin şu an en düşük 20 TL'den satıldığı belirlendi.

Solunum Koruyucu Ventilli Maske kutusu 800 TL'ye satılırken, şu an itibarıyla 990 TL'ye satılıyor.

Öte yandan dezenfektanlar da 20 tanesi 198 TL iken şu an itibarıyla 270 liraya satılıyor.

İNTERNETTE SATIŞLAR PATLADI

Korona virüs ile birlikte fahiş fiyat artışı gözlenen ürünlerin başında el dezenfektanları yer alıyor. 25 Şubat günü 42 liraya alınan 1 litrelik ürün, bugünlerde 50 mililitre olarak 90 liraya satılıyor. Fiyat artışı yüzde 4 bin 185

Bir online alışveriş sitesinde 1 litrelik ürünün tükendiğini, 50 mililitrelik ürünün ise 90 liraya satıldığı görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, suçlanan tedarikçi firmanın ortağı Aykut A. "Fazla para alma amacımız olamaz. 25 Şubat akşamı çok büyük bir talep aldık. O gece 4 bin yeni sipariş almışız. Ki bu siparişler biz uyurken olmuş. Yoğun talep olunca, ürünün satışını durdurduk. Sitede 250 liraya satılan ürün ise bizim firmanın değil" diye konuştu.

POMPASIZ DEZENFEKTANLAR SATILIYOR

İç piyasada satılan dezenfektanların tamamına yakını Türkiye’deki 3-4 büyük firma tarafından üretiliyor. Üretici firmalardan birinin yetkilisi "Talep 1’e 40 arttı. Bu da tüm dengeyi altüst etti. Bu ürünün ham maddesi alkol. Ve alkol de ithal ediliyor. Alkolün litresi daha önce 1.30 dolarken şimdi 2 dolar seviyesinde. Daha da önemli sorun, dezenfektan pompası bulamıyoruz... Bu ürün Çin’de üretiliyordu, Çin’de de durum malum. Yine, plastik kap sorunu var, çünkü ham maddesi Çin’den geliyordu" dedi.