Koroplast’tan kurban etlerini hijyenik bir şekilde paylaşmanın püf noktaları

Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın bayramı olarak bilinen Kurban Bayramı’nda etlerin kolayca pay edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine hijyenik olarak ulaştırılmasında kullanılan çözümlerin uygun şartlarda, el değmeden üretilmiş olması gerektiğine dikkat çeken Koroplast sonrasında değerlendirilmek üzere buzlukta saklanacak etler için de yine uygun ürünler kullanmanın öneminin altını çiziyor.

Saklayacağınız etlerin poşet özellikleri de oldukça önemli

Bu doğrultuda Koroplast, Kurban Bayramı’nda etlerin kolayca pay edilmesine ve ihtiyaç sahiplerine hijyenik olarak ulaştırılmasına yardımcı olmak için birbirinden pratik çözümler sunuyor.Koroplast, kurbanların kesim işlemi bittikten sonra etlerin 7 ila 8 saat arasında dinlendirilmesi gerektiğinin ve çift kilitli ya da fermuarlı poşetlerle pay edilmesinin dağıtım sırasında kolaylık sağlayacağının altını çiziyor.Bu poşetler aynı zamanda etlerin havayla temas etmesini engelleyerek bakteri oluşumunu ortadan kaldırdığı ve dışarı sıvı sızmasını ve koku yayılmasını da engellediği için etlerin hijyenik bir paylaşılmasına imkan tanıyor.

Kurban etlerini saklamak için tercih edilecek poşetler ise dikkat edilmesi gereken bir diğer konu. Koroplast, saklama grubu poşetleri ile etlerin hijyenik koşullarda korunmasını ve tüketilmesini sağlıyor. Özellikle taşıma torbası ile etinizi taşımayı kolaylaştırırken buzdolabı, fermuarlı ve çift kilitli poşetleri kurban etlerinin sağlıklı bir biçimde saklanmasını mümkün hale getirirken aynı zamanda sağlamlığıyla da güvenli bir koruma sağlıyor.

Etler kesildikten 12 saat sonra tüketime başlanmalı

Kurban etlerinin 12 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Koroplast, kıyma, kuşbaşı ve haşlama için kullanılacak etlerin ise ayrılarak; kullanım miktarlarına, ebatlarına ve özelliklerine göre buzdolabı poşeti, kilitli poşet ve fermuarlı poşetler ile saklanması gerektiğini vurguluyor. Bu doğrultuda güzelce poşetlenen etler, dondurucunun en soğuk bölmesine yerleştirilerek soğutulmalı. Derin dondurucudan çıkan etler tekrar dondurulmamalı ve etlerdeki donun çözülme işlemi de buzdolabında yapılmalı.