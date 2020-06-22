Korsan taşımacılarla tatiliniz zehir olmasın
Koronavirüs sonrası normalleşme ve yaz tatilinin başlamasıyla tatil beldelerine akın başladı. Koronavirüs korkusu nedeniyle uçak, otobüs, tren gibi toplu taşımayı kullanmak istemeyenler VIP transfere yöneldi. Bu da korsan taşımacılık yapanların sayısını artırdı. Ancak haberi olmadan ya da ucuz olsun diye korsan taşımacılığı tercih edenlerin tatili başlamadan zehir olabilir.,
Koronayla korsanlar arttı
Amerika’da uzun süre havalimanı ve ulaşım transfer hizmeti veren 2015’ten bu yana da Türkiye’de yolcularını ağırlayan GM Global Turizm’in Genel Müdürü Gülruh Gülten, “İnsanlar seyahat etmek istese de otobüslerin kalabalığı, uzun yol tehlikesi, özel aracının bulunmaması gibi nedenlerle VIP transfere yöneliyor. Son günlerde adeta telefonlarımız kilitlendi. Korsan taşımacılık yapanlar her zaman vardı ama şimdi korona ile artan talepten faydalanmak istiyorlar” dedi.
İyi araştırın
Yarı yolda kalabilirsiniz
Gülten, korsan taşımacılık nedeniyle müşterilerin yaşadığı sorunları şöyle özetledi: “Araçlar temiz olmuyor. Size söyledikleri araçtan farklı bir araç getirebiliyorlar. Hatta yolculuğa bir saat kala iptal etme, sizinle beraber yabancı bir yolcuyu götürme gibi farklı durumlarla karşılabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB'a şikayet edebilirsiniz”
Yalan söyletiyorlar
Yoldaki çevirmelerde polisin durdurabileceği konusunda da uyaran Gülten, “Bazı korsan taşımacılar, polis çevirmesinde söyleyecekleri yalanları dahi yola çıkmadan önce ayarlıyor. Yolcuların da buna uymalarını istiyorlar. Polis durdurunca kuzeniz, arkadaşız, sevgiliyiz gibi yalanlar söyletiyorlar. Eğer polisler bu konuda deneyimliyse yalan olduğunu anlıyor ve şoför ile yolculara ceza kesiyor. Aracı da bağlıyor. Siz de yarı yolda kalıyorsunuz” dedİ.