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Korsan taşımacılarla tatiliniz zehir olmasın

Koronavirüs korkusu nedeniyle uçak, otobüs, tren gibi toplu taşımayı kullanmak istemeyenler VIP transfere yönelirken ortaya çıkan korsan taşımacılar sektörün kabusu haline geldi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 07:10
Korsan taşımacılarla tatiliniz zehir olmasın

Korsan taşımacılarla tatiliniz zehir olmasın

Koronavirüs sonrası normalleşme ve yaz tatilinin başlamasıyla tatil beldelerine akın başladı. Koronavirüs korkusu nedeniyle uçak, otobüs, tren gibi toplu taşımayı kullanmak istemeyenler VIP transfere yöneldi. Bu da korsan taşımacılık yapanların sayısını artırdı. Ancak haberi olmadan ya da ucuz olsun diye korsan taşımacılığı tercih edenlerin tatili başlamadan zehir olabilir.,

Koronayla korsanlar arttı

Amerika’da uzun süre havalimanı ve ulaşım transfer hizmeti veren 2015’ten bu yana da Türkiye’de yolcularını ağırlayan GM Global Turizm’in Genel Müdürü Gülruh Gülten, “İnsanlar seyahat etmek istese de otobüslerin kalabalığı, uzun yol tehlikesi, özel aracının bulunmaması gibi nedenlerle VIP transfere yöneliyor. Son günlerde adeta telefonlarımız kilitlendi. Korsan taşımacılık yapanlar her zaman vardı ama şimdi korona ile artan talepten faydalanmak istiyorlar” dedi.

İyi araştırın

Korsan taşıma yapan firmaları bazen bilerek ya da bilmeyerek tercih edildiğini ifade eden Gülruh Gülten, “Bazı korsan taşımacılar çok profesyonel bir görüntü oluşturabiliyorlar. İnternet siteleri, sosyal medya hesapları bulunuyor. Müşteriler de arka planını araştırmadan bu firmalara güveniyor. Bazen de açık açık korsan taşımacılık yaptıklarını ve normal firmalardan ucuza götürdüklerini söyledikleri için müşteriler tercih ediyor. Bu yüzden tatilciler, transfer hizmet alacakları firmaları iyi araştırsınlar, hatta gerekirse taşımacılık belgelerini de sorsunlar. Eğer bunları yapmazsanız yolda birçok sorunla karşılaşabilirsiniz” diye konuştu.

Yarı yolda kalabilirsiniz

Gülten, korsan taşımacılık nedeniyle müşterilerin yaşadığı sorunları şöyle özetledi: “Araçlar temiz olmuyor. Size söyledikleri araçtan farklı bir araç getirebiliyorlar. Hatta yolculuğa bir saat kala iptal etme, sizinle beraber yabancı bir yolcuyu götürme gibi farklı durumlarla karşılabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB'a şikayet edebilirsiniz”

Yalan söyletiyorlar

Yoldaki çevirmelerde polisin durdurabileceği konusunda da uyaran Gülten, “Bazı korsan taşımacılar, polis çevirmesinde söyleyecekleri yalanları dahi yola çıkmadan önce ayarlıyor. Yolcuların da buna uymalarını istiyorlar. Polis durdurunca kuzeniz, arkadaşız, sevgiliyiz gibi yalanlar söyletiyorlar. Eğer polisler bu konuda deneyimliyse yalan olduğunu anlıyor ve şoför ile yolculara ceza kesiyor. Aracı da bağlıyor. Siz de yarı yolda kalıyorsunuz” dedİ.


 

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