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Köy yumurtası nasıl anlaşılır | Tavuk pisliği sahtekarlığına inanmayın

Tavuk tüyü ile pisliğe bulaştırılıyor, üstüne sap saman serilerek hasır sepete konuluyor. Köy yumurtası tuzağına her yıl yüz binlerce tüketici düşüyor. Bu yalana sakın inanmayın.

05 Aralık 2020 Cumartesi 23:52
Köy yumurtası nasıl anlaşılır | Tavuk pisliği sahtekarlığına inanmayın

Köy yumurtası nasıl anlaşılır | Tavuk pisliği sahtekarlığına inanmayın


Köy Yumurtası nasıl anlaşılır? Köy yumurtası sahtekarlarının hilelelir bitmiyor. Son yıllarda hasır sepet içinde, samanların sapların üstüne özenle dizilen yumurtalara uygulanan sahtekarlık yumurtası görüntüsü elde etmenin yolu tavuk pisliğinden geçiyor. Tavuk pisliğine bulaştırılmış, hatta işi abartarak ördek ve hindi pisliğiyle konuya renk katan sahtekarlar bile var. Marketlerin, gıda pazarları ile yol kenarında tezgah kuran satıcıların tezgahlarından eksik olmayan sahte köy yumurtaları, gerçek üreticileri de zor durumda bırakıyor. Gerçek köy yumurtası nasıl anlaşılır? Köy yumurtasının özellikleri nelerdir? haberin devamında..

Gerçek köy yumurtası üreticileri, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yumurta üretimine getirdiği yönetmeliğe titizlikle uyarken, bu konuda bütün kuralları çiğneyen sahtekarlara karşı bilinçli tüketici uyarıldı.

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Fehmi Bayazıt, çiftlik yumurtalarının köy yumurtası adı altında tüketiciye yedirildiğini söyledi.


Vatandaşların daha sağlıklı ve organik olduğu gerekçesiyle köy yumurtasına ilgi göstermesinin ardından bazı pazarlarda çiftlik yumurtalarının köy yumurtası adı altında satışa sunulduğu ortaya çıktı. 

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Fehmi Bayazıt, bazı satıcıların çiftlik yumurtasını, köy yumurtası gibi sattığını bildirdi.

NASIL ANLAŞILIR?

Köy ve semt pazarlarında köy yumurtası adı altında kaşesiz yumurta satıldığını tespit ettiklerini belirten Bayazıt, "Hepsinin kaşesiz olduğunu tespit ettik. Hepsi aynı renk, aynı gramajlarda. Köy yumurtası aynı renkte, aynı boyutta olmaz. Yumurtanın üzerinde köy yumurtası da olsa, gezen üreticisi de olsa numara olmak zorunda. 1 tane de olsa bin tane de olsa miktar fark etmez kaşe olmak zorunda. Bu kaşe yumurtanın hangi kümese ait olduğunu, hangi kümesten çıktığını, ne şekilde üretildiğini belirtiyor. Pazarlarda satılan hiçbir yumurta organik ya da köy yumurtası değildir. Kafes yumurtalarını alıp leğenin içinde tavuk dışkısı ve samana bulandırıp köy yumurtası adı altında satıyorlar. Bunu da organik ürünmüş gibi satıyorlar" dedi.

"KAŞESİZ YUMURTA ALMAYIN"

Vatandaşları kaşesiz yumurta almamaları konusunda uyaran Bayazıt, "Vatandaşlarımız kaşesiz yumurta almasın. Yumurta bozuk çıktığında bir muhatap bulamazlar ama kaşeli yumurta aldıklarında hesap soracakları bir adres bulabilirler. Kaşesiz yumurtanın satışı yasak. Ağır cezaları var. Vatandaşlarımız bu şekilde hem sağlıklarından olmaz hem de kandırılmaz" diye uyardı.
 

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Son Güncelleme: 06.12.2020 02:39
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