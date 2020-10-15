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Kozmetik sektörü korona krizini hijyen malzemeleri üreterek aştı

Kozmetik sektörü, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik daralmadan hijyen malzemeleri üreterek çıktı.

15 Ekim 2020 Perşembe 10:27
Kozmetik sektörü korona krizini hijyen malzemeleri üreterek aştı

Kozmetik sektörü korona krizini hijyen malzemeleri üreterek aştı


Dünyada oluşan yüksek talebi karşılayan Türk kozmetik ve hijyen malzemeleri üreticileri, ihracatta da rekora koştu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre 2020’nin Ocak - Ağustos döneminde bir önceki yıla göre dezenfektan ihracatı yüzde 815, kolonya ihracatı yüzde 228, sabun ihracatı ise yüzde 43 arttı.


Ekonomiyi alt üst eden COVID 19, dünya ekonomisinde son yılların en büyük daralmasını yaratırken bazı sektörlerin de kurtarıcısı oldu. Salgından olumlu etkilenen sektörlerin başında kozmetik ve temizlik malzemesi sektörü geliyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre 2020’nin Ocak - Ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815,75, kolonya ihracatı yüzde 228,99, sabun ihracatı ise yüzde 43,65 arttı.

Salgın sonrası iç ve dış pazarda oluşan yüksek talebin, ihracatta rekor getirdiğini belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 2020’nin ilk 8 ayında geçmiş yılların rakamlarına ulaşıldığına dikkat çekti. Kozmetik sektörünün pandemiden dolayı daraldığını belirten Zengin, “Salgın sebebiyle uygulanan karantina, sınırların kapanması ve normal hayatın yavaşlaması, kozmetik sektörünü doğrudan etkiledi. Üreticiler bu dönemde hijyen ve temizlik malzemeleri üretimine yönelerek krizi aşmayı başardı.” dedi.


TEMİZLİK MALZEMELERİ SEKTÖRÜN ÇIKIŞ KAPISI OLDU

Kozmetik malzemelerine olan talebin azalması ve ihracatın durmasıyla zor günler geçiren sektörün imdadına hijyen malzemelerine olan yüksek talep yetişti. İbrahim Zengin, süreci şu sözlerle anlattı: “Hayatın eve taşınmasıyla tüm dünyada tüketicilerin hijyen ürünlerine artan ilgisi ile sektör bu dönemde adeta patlama yaptı. Giz Kozmetik olarak biz de mevcut ürün gamımıza yenilerini ekledik. Kişisel bakım ve ev temizliği kategorilerinde kayda değer bir büyüme yaşadık. Ar-Ge aşamasındaki ürünlerin süreçlerini hızlandırarak hem biz hem de sektördeki diğer firmalar yüksek talebi karşılamayı başardı. Kozmetik grubunun zayıfladığı bu dönemde temizlik malzemeleri sektörün çıkış kapısı oldu.”


KADINLAR EVDE DE MAKYAJ YAPIYOR

Salgının ilk günlerinde makyaj ürünleri satışlarının durma noktasına geldiğini belirten İbrahim Zengin, iş yaşamının eve entegre edilmesinden sonra renkli kozmetik grubuna olan talebin tekrar arttığını dile getirdi ve şöyle devam etti: “Vakaların ülkemizde görüldüğü ilk günlerde bir panik havası oluştu. İnsanlarımız temel gıda ve hijyen malzemelerine yöneldi. Sonraki süreçte evden çalışma düzeni oluşturuldu ve görüntülü toplantılar başladı. İş yaşamında yeni düzen başlayınca, renkli kozmetik ürünlerinde başta ruj ve likit ruj olmak üzere maskara satışlarında büyük bir artış tespit ettik. Sadece çalışan kadınlar değil tüm kadınlar evdeyken de makyaj yapmaya devam etti.”

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