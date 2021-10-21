KPMG Türkiye’ye altı yeni şirket ortağı

KPMG Türkiye, yeni şirket ortaklarıyla büyümüye devam ediyor. Danışmanlık Bölümü’nü şirket birleşme ve satın almalarına odaklı “Kurumsal Finansman” ve müşterilerin yönetsel sorunları ile büyüme hedeflerine odaklı “Danışmanlık” olarak ikiye ayıran KPMG Türkiye’de altı isim şirket ortaklığına terfi etti.

Danışmanlık bölümünden Aslıhan Duymaz, Feride Kılıç, Gökhan Mataracı, Murat Sedef, Sezgin Topçu ve Kurumsal Finansman bölümünden Hakan Demirelli, 1 Ekim’den itibaren KPMG Türkiye’de şirket ortağı oldu. KPMG Türkiye’nin şirket ortak sayısı yeni terfilerle 51’e çıktı.

21’inci yüzyılda teknolojinin her sektör için olmazsa olmaz haline geldiğinin altını çizen KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, “Danışmanlık bölümümüzdeki yeni yapılanma sayesinde tüm iş çözümlerimizin teknoloji danışmanlığı ekiplerimizle birlikte daha baştan uca olmasını sağladık” dedi. Alsan, “Aramıza katılan 304 yeni mezunun ardından yeni başarılar elde etmenin gururunu yaşıyoruz. Her biri alanında uzman altı yeni şirket ortağımızla güç tazeledik. Yeni dönemde de müşterilerimize teknoloji temelli değer katan hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

KPMG Hakkında

Denetim, vergi ve danışmanlık alanında teknoloji temelli hizmetler sunan KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 147 ülkede 220 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv; endüstriyel sektörlerden gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti sağlıyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa ofisleriyle, 1982 yılından beri 1.850 çalışanıyla her sektörden 4 binin üzerinde firmaya sektörler özelinde hizmet veriyor. 2020 yılında küresel ağın Lighthouse lisansını alarak yeni teknolojilerde dünyadaki mükemmeliyet merkezleri arasına giren KPMG Türkiye, müşterilerine değer yaratan çözümler sunuyor. Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz.