Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi?

Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi? Sorusu son dönemlerin en çok merak edilen konuları arasında yer almaktadır.

Kredileri insanların finansal ve ekonomik ihtiyaçlarını gidermeleri anlamında oldukça önemli olan bir aktördür. Son dönemlerde birçok kişinin kendisini ekonomik anlamda idame ettirmesi için kredilere başvurduğunu bilmekteyiz. Bu kredilerden bir kısmı olumlu olarak sonuçlanırken bir kısmı ise olumsuz olarak sonuçlanmaktadır.

Olumsuz olarak sonuçlanan kredilerin birçoğunun banka tarafından sunulan şartların yerine getirilemediğinden ve gelir yetersizliğinden olduğunu bilmekteyiz.

Bunun yanı sıra bankalar kredi temin ederken aynı zamanda kefil de istemektedirler. Kefil olacak kişilerin ise kredi borcunun bulunması burada birçok kişinin bu konuda araştırma yapmasına neden olmuştur. Sizlerde kredi borcu olan kişinin kefil olup olamayacağı konusunda araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz.

Sizlere bu yazımızda Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi? Sorusunu ve detaylarını cevaplandıracağız.

Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi?

Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi? Sorusunu cevaplandırmadan önce sizlere kredi başvuruları ile ilgili olarak birkaç bilgi sunalım. Bankalar kredi başvurusunda genellikle kişilerin gelir durumu, kredi notu ve belgelerini inceleyerek kredi başvurularını sonuçlandırmaktadırlar. Bunun yanı sıra bazı bankalar aynı zamanda kefil şartı da istemektedirler. Sizlere başlıklar halinde talep edilen bu hususları ileteceğiz.

Kredi ve Kefillik İlişkisi

Günümüzde artık bankalar hepimizin hayatında yer almaktadır. Birçok kişi başvurusunun olumlu olarak sonuçlanması adına kefili öne sürmekte ve kefil yardımı ile kredileri almaktadır. Bu durum üzerinde yoğun bir şekilde de araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Kredi borcu olan kişinin bir başkasına kefil olup olamayacağı insanlar tarafından merak edilmektedir. Bankaya kredi borcu kişinin bir başka kişinin kredi borcuna kefil olup olamayacağı bankaların standartlarına göre değişkenlik göstermektedir. Genel itibarıyla kredi borcu olan birinin kefil olması bankalar tarafından onaylanmayan bir husustur. Kefil olacak kişinin önceden borcu olması ve ikinci borçlu sayılması durumunda bankalar tarafından detaylı incelemeye yapılmakta ve genellikle borçlu kefil gösteren krediye başvuranın başvurusu reddedilmektedir. Kefil olacak kişinin bankaya borcu olması, kredi notunun düşük olması gibi durumlar başvurusu sürecinde genel olarak değerlendiren ve başvuruyu etkileyen nedenlerdendir. Bankalar genelde kredi notu düşük olan veya yeterli geliri olmayanlardan kefil talep etmektedirler. Bunun için de bankaların kefillerde bir kaç şartlar aramaktadır. Başlıklar halinde bunlara değineceğiz.

1- Kefillik İçin Kriterler

Bankalar genellikle verdikleri kredi sonucunda büyük miktarlarda kar elde ettikleri için tüketicilere kredi vermeyi istemektedirler. Fakat bazı tüketicilerin kredi notları düşük olabilmektedir. Bu durumda kredi başvurularının olumsuz bir şekilde sonuçlanmasına neden olmaktadır. Kişinin istediği kredi miktarını almaya yetecek kredi notu bulunmuyorsa, kredi için başvuran kişiden bankalar genellikle kefil istenmektedir. Kefilden kısaca bahsedecek olursak, krediyi çeken kişi eğer borcunu ödeyemezse bankanın alacaklarını isteyeceği 2. kişi kefil sayılmaktadır. Yani kişinin referansı diyebiliriz. Fakat her kredi talebinde kefil gerekmeyebilir. Eğer yüksek rakamlarda krediler çekecekseniz banka kendi alacağını garantiye almak adına kefil talep etmektedir. Bankalar kredi verirken kişinin borcunu ödeme düzenine, kredi notuna, gelirine ve mal varlığına bakarak başvuruları değerlendirmektedir. Kefilde aynı şekilde kredi çeken gibi bankaya borçlu sayılacağından kefilin üzerinde borç varsa kefilliği kabul edilmeyecektir. Yine aynı şekilde kredi çeken kişi gibi kefilin de kredi notuna, maaşına, borçlarını ödeme düzenine ve mal varlığına bakılmaktadır.

2- Kefil Olacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

Kredi için kefil olacak kişilerin sonrasında mağduriyet yaşamamaları için oldukça dikkat etmeleri gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlardan kısaca bahsedecek olursa;

–Kefil olacak kişinin iyi tanınıyor olması gerekmektedir. Borçlarına sadık olup olmadığının tespiti yapılmalı, daha öncesinde borç ödeme hususunda sıkıntılı olan kişilerin kefil olunmamasına dikkat edilmelidir.

–Kredi kullanan kişi borcunu ödemediğinde borcun kefilden tahsil edileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

–Kefil olacak kişi, yakın zamanda kredi kullanmak isterse bu durumu banka yetkililerinden bilgi edinmesi gerekmektedir.

–Kefillik için gerekli evrakların öğrenilmesi ve buna göre hareket edilerek onay ya da ret durumunun un araştırılması sizlere fayda sağlayacaktır.

–Kefil olarak eşinizi gösterecekseniz eş muvafakatnamesi imzalatmanız gerekmektedir. Eşinizin rızasının olduğunu gösteren resmî evrak imzalanmalı ve eşin bizzat bankaya giderek rızasının olduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

3- Kredi Borcu Olan Birinin Kefil Olabilme Durumu

Kefilin, kredi başvurusunda bulunanın kredi borcunuzu üstlenecek kişi olduğunu belirtmiştik. Banka kredi verirken borcu olan kişilere nasıl davranıyorsa kefile de aynı davranmaktadır. Kefil olacak kişinin kredi notu düşükse, üstünde borç olsun ya da olmasın kefilliği büyük ihtimalle banka tarafından reddedilecektir. Bu konuda şuna da dikkat etmeliyiz ki, kefilin üzerinde kendi maaşının ve temel ihtiyaçlarının üzerinde bir kredi borcu mevcutsa yine kişinin kefilliği red görecektir. Eğer ki bankadan krediyi çeken kişi bir şekilde borcunu ödemezse borcun yükümlülüğü kefilin üzerine kalmakta ve kefil tarafından ödemektedir.

Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi?

Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi? Sorusu ile ilgili edinmeniz gereken ön plana çıkan başlıkları sizlerle paylaştık. Sizlerin burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus kredi kullanımını bilinçli bir şekilde yerine getirmeniz olacaktır. Gelirinize göre limit belirlemeniz, ödeme düzeninizi iyi bir şekilde devam ettirmeniz ve kredi kullanımını bilinçli bir şekilde sağlamanız gerekmektedir. Ayrıca sizlerin de kredi ve kefil ilişkine dair sormak istediğiniz bir soru olursa, bunu yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.