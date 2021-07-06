Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kredi borcu olanlar dikkat | Kredi yapılandırmasında yeni dönem başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kredi yönetmeliğiyle ilgili yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalara olan borçlar, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılandırılacak.

06 Temmuz 2021 Salı 19:55
Kredi borcu olanlar dikkat | Kredi yapılandırmasında yeni dönem başladı

Kredi borcu olanlar dikkat | Kredi yapılandırmasında yeni dönem başladı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

TAHSİLİ MÜMKÜN OLMAYAN KREDİLER KAYITTAN DÜŞECEK

“Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler”, yani tahsilatı mümkün olmayan alacaklar ile ilgili de düzenlemede önemli değişiklikler yer aldı. “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı kayıtlardan düşürülecek.

3 YIL İÇİNDE ELDEN ÇIKARILACAK

Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarına göre muhasebeleştirecek. Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkaracak.

Kurul bu süreyi değiştirmeye yetkili olacak. Alacaktan dolayı edinilecek emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar için edinim tarihinden önce Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’de belirtilen esas ve usullere göre gerçeğe uygun değer tespiti yapılacak. Alacaktan dolayı edinilmiş emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar, kredi borcuna mahsuben hesaplanan tutar ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülmüş tutardan düşük olanı üzerinden kayda alınacak.

DONUK ALACAK NEDİR?

2017 yılında yapılan düzenlemeyle tüketici kredilerinin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına imkan tanındı. Donuk alacak, bankalar tarafından verilen kredinin geri ödemesinde 3 aylık yaşanan gecikme durumunun söz konusu olması, bu kredinin donuk olarak sınıflandırılmasına neden olur. Özetle, banka açısından ödenme ihtimali düşük olan alacaklar ya da ödenemeyecek olan alacaklar için 'donuk' tabiri kullanılır.

Ödemenin takip edildiği aşamalardan üçüncüsüne gelindiğinde kredi donuk olarak nitelendirilir. Bu aşamadan sonra bankanın söz konusu kredinin yüzde 20’si kadar olan tutarı ayırması gerekir. Sonraki aşamada yüzde 50’sini, beşinci ve son aşamada ise yüzde 100’ünü ayırması gerekmekte. Böylece banka batma olan krediye karşı tedbir almış olur.

Bir kredi donuk hale gelmiş ise bunun için faiz tahakkuku ve reeskontu kesinlikle yapılmaz. Daha önce yapılan tahakkuk ve reeskontlar nakit olarak tahsil edilememişse bunların yeniden düzenlenmesi yapılır. Donuk alacaklar, bir takım şartları sağlaması durumunda Kredi ve Diğer Alacaklar Değerleme Fonu’na aktarılır.  


 

Anahtar Kelimeler:
Kredi Yapılandırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Escar halka arz ediliyor
Escar halka arz ediliyor
Kısa Çalışma Ödeneği Ardından Bordro Denetimlerine Dikkat
Kısa Çalışma Ödeneği Ardından Bordro Denetimlerine Dikkat
Dijitalde para illüzyon, içerik gerçek
Dijitalde para illüzyon, içerik gerçek
Şirket yemeklerine hibrit düzeni
Şirket yemeklerine hibrit düzeni
Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler açıklandı
Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler açıklandı
Kadın girişimci sayısı 2 kat arttı
Kadın girişimci sayısı 2 kat arttı
Emekli maaşları zam oranları belli oldu | Emekli maaşları Temmuz zammı
Emekli maaşları zam oranları belli oldu | Emekli maaşları Temmuz zammı
İSPARK uygulaması boş otoparkları gösterecek
İSPARK uygulaması boş otoparkları gösterecek
VBT Yazılım Halka Açılıyor
VBT Yazılım Halka Açılıyor
5G ağların küresel geliri 700 milyar doları geçecek
5G ağların küresel geliri 700 milyar doları geçecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim