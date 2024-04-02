Kredi çekerken bu hatalardan uzak durun

Nakit ihtiyacı olanlar, ihtiyaç kredilerine yönelmeye devam ediyor. Artan faiz oranlarıyla birlikte kredi çekerken dikkat edilmesi gerekenler de daha önemli bir hale geldi. Karşılaştırma sitesi encazip.com, kredi çekerken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verirken uzak durulması gereken hataları sıraladı.

Nakit ihtiyacı olanların aklına gelen ilk duraklardan biri ihtiyaç kredileri oluyor. Artan faiz oranlarına rağmen krediye yönelimler devam ediyor. Karşılaştırma sitesi encazip.com, kredi kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekerken, uzak durulması gereken hatalarla ilgili bilgiler verdi. İşte kredi çekmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler:

Karşılaştırma yapmadan kredi çekmeyin: Kredi çekmeden önce bankaların kredi tekliflerini karşılaştırın. Çünkü her banka farklı faiz oranları ve vade süreleri belirliyor. Faiz oranları kişiden kişiye değişebilir, kredi notunuza göre bir başkasına önerilen kredi faiz oranı size çıkmayabilir ya da size daha uygun bir faiz oranı çıkabilir. Bu nedenle bankaları karşılaştırarak size en uygun faiz oranını araştırın.

Bankaların kampanyalarını takip edin: Daha önce müşterisi olunmamış bankalardan kredi alan tüketiciler, yeni müşteriler için uygulanan düşük faizli kredi ve sıfır faizli nakit avans kullanabilirler. Bu nedenle bankaların kampanyalarını takip etmekte yarar var.

Kredi notunuzu öğrenin: Kredi notu kredi çekerken çok önemli bir detay. Kredi notunuz iyiyse daha düşük faiz oranlarıyla kredi çekmeniz mümkün olabilir. Bu nedenle kredi notunuzu yüksek tutmak için finansal ödemelerinize, kredi kartı ekstresi ve mevcutta kullandığınız kredi varsa onların son ödeme tarihlerine dikkat edin.

Sigorta yaptırın: Bankalar hayat sigortası yaptıran kredi kullanıcılarına daha düşük oranda faiz seçenekleri sunabiliyor. Kredi ödeme sürecinde bir vefat durumu halinde bankaya borcunuzun kalmaması için bankanın önerdiği kurumdan sigorta yaptırabilirsiniz. Bu durum hem vefatınız halinde borçlu kalma ihtimalinizi ortadan kaldırır hem de hayat sigortası ile verilen kredinin faiz oranı daha düşüktür. Özellikle kredi tutarı yüksekse sigortalı faiz oranı uzun vadede daha karlı olacaktır.

İhtiyacınız kadar krediye başvurun: Bankalar size ihtiyacınızdan yüksek tutarlarda kredi fırsatı sunabilir. Ancak borcunuzu vaktinde ve zorlanmadan ödeyebilmek için ihtiyacınız tutarında kredi çekin. Ayrıca ödeyemediğiniz kredi borçları kredi notunun düşmesine neden olabilir ve bu bir başka kredi çekiminde sizi zorlayabilir.

Vade sayılarını kısa tutun: Bankalar ödeme kolaylığı için farklı vade seçeneği sunuyor. Ancak vade süresi ne kadar uzarsa geri ödemesi de o kadar artıyor. Bu nedenle gelire göre iyi bir ödeme planı oluşturup vadeyi kısa tutmakta yarar var.

İnternet adresine dikkat edin: Kredi başvurunuzu dijital kanallardan yaparken bankanın kendi internet sitesine doğru bilgileri girdiğinizden emin olun. Dolandırıcılar bankaların sitelerini taklit edebilirler, sitenin güvenli olduğundan emin olmadan bilgilerinizi paylaşmayın. Bankanın web adresinin yazılı olduğu yerin sol yanında kilit işaretinin olmasına dikkat edin. Bu işaret, internet sitesinin güvenli bir site olduğu anlamına gelir.

İyi tanımadığınız kişilere kefil olmayın: Birine kefil olacaksanız bu, güvendiğiniz ve borcu zamanında ödeyeceğine inandığınız biri olmalı. Borçlarının geri ödemesini zamanında ve düzenli olarak yapacak güvenilir kişilere kefil olunması kredi notunu yükseltir. Aksi bir durum sizi hem zor durumda bırakabilir hem de kredi notunuzun düşmesine neden olabilir.

Şifre ve bilgilerinizi paylaşmayın: Dijital bankacılık ile bankaya gitmeden istediğiniz zaman istediğiniz yerde kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Ancak dijital bankacılıkta dolandırıcılara da dikkat etmek gerekiyor. Dijital bankacılıkta şifrenizi ve bilgilerinizi sizi telefonla arayarak bilgi isteyen kimseyle paylaşmamalısınız.