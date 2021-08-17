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Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı

Kredi ve sigorta karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre, 2021’in ilk altı ayında yapılan kredi kartı başvuruları önceki yıla göre %100 arttı.

17 Ağustos 2021 Salı 14:02
Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı

Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda %100 arttı

Kısıtlamaların hafifletildiği 25 Haziran-2 Temmuz haftasında ise kartlı harcamalar %59 artarak 35,4 milyar TL’ye ulaştı. Ödemelerin en çok konaklama tesisi, havayolu ve seyahat acentelerine yapıldığını söyleyen Hesapkurdu.com Banka ve Kredi Ürün Müdürü Alper Lenger, “Yeniden artışa geçen vaka sayıları, kış aylarında bu tablonun ilk sıralarında temel ihtiyaçları göreceğimizin sinyallerini veriyor” dedi. 

Pandemi kapsamında uygulanan kısıtlamaların yaz başında gevşetilmesi, özellikle sosyal hayatı hareketlendirdi. Harcamalar artarken vatandaş da çözümü kredi kartlarında buldu. Merkez Bankası verilerini inceleyen kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com, tedbirlerin hafifletilmesinden sonra kartlı harcamaların 25 Haziran-2 Temmuz haftasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %59 artarak 35,4 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Bu tablonun ardında ise artan kredi kartı başvuruları olduğuna işaret edildi. Hesapkurdu.com verilerine göre 2021’in ilk altı ayında yapılan kredi kartı başvuruları 2020’ye göre %100 arttı. Başvuru oranları bir önceki yılla kıyaslandığında en çok artış  %251 ile Ocak ve %190 ile Şubat aylarında görüldü. Kısıtlamaların kaldırıldığı Haziran ayında ise bu oran %64,62 olarak kayıtlara geçti. 

En çok ödeme konaklama tesisi, havayolu ve seyahat acentelerine yapıldı 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Banka ve Kredi Ürün Müdürü Alper Lenger, “Neredeyse tüm kış boyunca durma noktasına gelen sosyal hayat, yaz başında kısıtlamaların kalkmasıyla bir anda pandemi öncesi dönemdeki halini aldı. Özellikle tatil planlarının ve düğün hazırlıklarının hızlanması, Temmuz ayında da kart başvurularının artmasına ve harcamaların konaklama, uçuş, seyahat, yeme-içme ve kuyum sektörlerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Konaklama için yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat artarken, bu oran havayollarında %175’e, seyahat acentelerinde %85’e, yeme-içmede %80’e ve kuyumda %65’e yakın seyretti. Ancak son dönemde yeniden artışa geçen vaka sayıları, kış aylarında bu tablonun ilk sıralarında temel ihtiyaçları göreceğimizin sinyallerini veriyor” dedi.

İnternet alışverişleri dönemsel bir talep patlamasından ibaret değil 

Hesapkurdu.com, internetten yapılan kartlı ödeme işlemlerini de inceledi. Buna göre 2021’in ilk 6 ayında yurt içi ve yurt dışı harcamalar için internetten toplam 672 milyon 551 bin 253 kartlı ödeme işlemi yapıldı. Bu rakamın 2020’nin aynı döneminde 412 milyon 246 bin 986 adet olması ise dikkat çekti. Benzer bir tablo, işlem tutarlarında da görüldü. İlk 6 ayda 2020’de 106 milyon TL bandında olan işlem tutarı, 2021’de 186 milyon TL’yi aştı. 

Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıBaşvuru
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