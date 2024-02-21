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Kredi kartı olanlar için sicil affı gündemde

CHP Milletvekili Deniz Demir'den kredi kartı borcu olanlar için sicil affı isteyen kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na verildi

21 Şubat 2024 Çarşamba 08:54
Kredi kartı olanlar için sicil affı gündemde






Kredi kartı olanlar için sicil affı gündemde

Milyonlarca kredi kartı borçlusunun kabusu haline gelen borçtan dolayı oluşan 'kötü sicilin' silinmesi talebi siyasileri harekete geçirdi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile kredi kartı borcundan dolayı kara listeye alınan ve sicili kirlenen tüketici için sicil affı istedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kredi kartı veya kredi borcu nedeniyle yasal takibe alınarak kara listeye giren tüketicinin, söz konusu borçların 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamının ödenmesinden veya yeniden yapılandırılmasından sonra Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki olumsuz sicilinin silinmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, borçlarını ödeyen tüketicilerin kredi notlarına ilişkin olumsuz sicillerinin dikkate alınmaması adına hazırladığı “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması” kanun teklifini TBMM başkanlığına sunduğunu açıkladı.

"5 YIL BOYUNCU ACİL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAMAKTADIR"

Demir, kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yasal takip başlatılan ya da ödemelerinde gecikmeye düşen tüketiciler Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafında riskli ve kötü sicilli olarak değerlendirilmektedir. Bu uygulama nedeniyle tüketiciler borcun tamamını ödeseler dahi 5 yıl boyunca kredi sicilleri düzeltilmemektedir.

Bu sicil kayıtları sebebiyle tüketiciler borçlarının tamamını ödemeleri durumunda bile 5 yıl boyunca acil ihtiyaçları için tekrar kredi kullanamamaktadır. Kanun teklifimiz ile yapılan sicil affı sayesinde borçlarını ödeyen vatandaşlarımızın olumsuz sicilleri temizlenecek ve ekonomik yönden biraz da olsa rahatlamalarını amaçlamaktayız.”


 

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