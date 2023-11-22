Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kredi kartına yüklenenler faiz batağıyla boğuşuyor

Hükümetin yeni ekonomi politikalarının ağır faturası yine dar gelirli yoksul vatandaşların sırtına yüklendi. Kredi kartına yüklenen milyonlarca vatandaş yüksek faizleri ödeyebilmek için çabalıyor

22 Kasım 2023 Çarşamba 12:14
Kredi kartına yüklenenler faiz batağıyla boğuşuyor






Kredi kartına yüklenenler faiz batağıyla boğuşuyor



Ekonomik krizin faturasını AKP iktidarı vatandaşın sırtına yükledi. Milyarlarca doları yandaş şirketlerin bitmek bilmeyen projeleriyle adeta betona gömen AKP yönetimi, başta 16 milyon emekli ve milyonlarca dar gelirliyi, bankaların acımasız faiz politikalarıyla başbaşa bıraktı. 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında limit kullanımları artış gösterdi. Temel gıdalar ve alışveriş tutarlarında artan maliyet sonrası yurttaş kredi kartına yüklendi. Analize göre kredi kartından faize bırakılan borç tutarı da yükseliyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analizine göre, bireysel kredi kartında kişi başı borç artışı yavaşlayarak da olsa devam ediyor.

Finansal İstikrar Raporu'ndaki analize göre, limit kullanım oranları daha düşük limitli kartlarda artıyor. 

Bloomberg'de yer alan habere göre, bireysel kredi kartı aktif kullanıcı sayısında ve kişi başı borç tutarında artış sürüyor.

YURTTAŞ KREDİ KARTINA YÜKLENDİ

İhtiyaç kredilerinde görülen faiz oranlarındaki yükselişin ardından hanehalkının kredi kartı kullanımına yöneldiği görülüyor.

Analize göre gelir artışları sonrası yapılan limit güncellemeleri kredi kartı kullanım kapasitelerini etkiliyor. 

ARTIŞLAR GÖRÜLÜYOR

Yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı gerilerken 25-100 bin TL arası limite sahip kartlarda doluluk sınırlı artış sergiledi. 

25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında ise limit kullanım oranının artışını sürdürdüğü görüldü.

BORÇLAR FAİZE BIRAKILIYOR

Kredi kartından faize bırakılan borç tutarı artarken bu tutarın toplam kredi kartı borcuna oranı ise tarihsel ortalamaların altında kaldı.

Asgari ödeme oranı ve üzerinde ödeme yapılan kartlarda faize bırakılan borçların toplam kart bakiyesine oranı yüzde 12,6 olurken, asgari ödeme oranının altında ödeme yapılan kartlarda gecikmeye bırakılan borçların oranı yüzde 8,1 olarak kaydedildi.

Gecikmeye bırakılan borcun toplam bireysel kredi kartı bakiyesine oranı yaklaşık yüzde 20 ile tarihsel ortalamasının altında yer aldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıKredi Kartı Faizleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astor Enerji Transformatör ihracatında rekor kırdı
Astor Enerji Transformatör ihracatında rekor kırdı
Kripto dünyasında Tether depremi
Kripto dünyasında Tether depremi
EİB'ten Rusya’ya “Türk Mobilyası” çıkarması
EİB'ten Rusya’ya “Türk Mobilyası” çıkarması
Emekliye ikramiye adeletsizliği nasıl giderilecek?
Emekliye ikramiye adeletsizliği nasıl giderilecek?
Arsası, evi ve otomobili olanlar son gün 30 Kasım
Arsası, evi ve otomobili olanlar son gün 30 Kasım
Bitlis Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oluyor
Bitlis Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oluyor
WIN EURASIA 30 yıldır yükselen grafiğiyle sektörlerin nabzını tutuyor
WIN EURASIA 30 yıldır yükselen grafiğiyle sektörlerin nabzını tutuyor
Sarsılmaz Dünya Devleri ile Aynı Podyumda
Sarsılmaz Dünya Devleri ile Aynı Podyumda
Ev Yemeği Fast Food'u Geride Bıraktı
Ev Yemeği Fast Food'u Geride Bıraktı
Bitcoin’den son dört haftada yılın en güçlü performansı
Bitcoin’den son dört haftada yılın en güçlü performansı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim