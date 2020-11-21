Birçok kişi alışverişlerinde kredi kartı kullanırken, nakit ihtiyaçlarını da sıklıkla kredi kartından nakit avans çekerek karşılamaktadır. Ancak bazen kredi kartının nakit çekme limitinin dolu veya blokeli olması, kredi kartından nakit para çekmeye engel olmaktadır. Kredi kartını nakite çevirmenin yolları arasında vereceğimiz öneriler, kredi kartınızın alışveriş limitini nasıl nakde çevirebileceğinize dair ayrı bilgiler içermektedir.

Kredi Kartını Nakite Çevirmenin Yolları

Akıllı Telefon Veya Bilgisayar Alarak Satmak

Kredi kartınız ile taksitli veya peşin olarak bilgisayar ya da akıllı telefon alıp satarak nakde çevirebilirsiniz. Bu yöntem biraz zarar etmenizi neden olsa da, özellikle telefonu almış olduğunuz yere satışını yapmanız bu zararı daha aza indirecektir. Hatta bu işlemi yapan yerler doğrudan komisyon karşılığında kredi kartından çekim yaparak, nakit imkânı sağlayabilir.

Altın Almak

Kredi kartını nakde çevirmek için tercih edebileceğiniz yöntemlerden biri de, kuyumculardan altın alıp satarak satmaktır. Bu yöntem diğer birçok yönteme göre, daha az zarar ile nakit bulmanın yollarından biridir.

Kuyumcuların neredeyse tamamı herhangi bir komisyon almadan, kredi kartı ile altın satışı yapmaktadır. Hatta bazı kuyumcular taksitli altın satışı yaptığı için, tercihinize göre nakit veya taksitli altın alabilirsiniz. Altın alıp satmak arasında küçük bir fark olsa da, bu fark rahatsız edici düzeyde değildir.

İnternetten Fatura Ödemesi Yapmak

Tanıdığınız kişilerin faturalarını internet üzerinden kredi kartı ile ödeyerek karşılığında fatura tutarını nakit olarak almak, masrafsız bir şekilde kredi kartını nakite çevirmenin yolları arasındadır. Genellikle az tutarlar olsa da en azından hiçbir şekilde zarar etmeden, kartınızın alışveriş bakiyesini nakit olarak alma şansınız bulunmaktadır.

E-Ticaret Siteleri Üzerinden Kredi Kartını Nakde Çevirme

Yöntemi kullanırken tercih edeceğiniz e-ticaret sitesi, oldukça önemlidir. Bazı e-ticaret sitelerinde komisyon farkının yüksek olacağı dikkate alınarak hareket edilmelidir. Ancak sanalpazar gibi farklı e-ticaret siteleri üzerinden yapacağınız işlemler, komisyon tutarının daha az olmasını sağlayacaktır.

E-ticaret sitesi üzerinden açacağınız iki farklı hesap ile bu işlemi yapabileceğiniz gibi, kendinizin ve bir yakınınızın bu tür platformlarda hesabınızın olması da yeterli olacaktır.

Bu iki hesaptan biri satıcı olurken diğeri ise alıcı olacaktır. Satıcı herhangi bir ürünü e-ticaret sitesinde satışa koyduğunda, alıcı da bu ürünü alarak kart ile ödemesini gerçekleştirir. Şehirlerin aynı olması durumunda 1 günlük ürün teslim süresinin ardından, kredi kartından çekilen tutar platformun keseceği komisyon haricinde, satıcı olarak görülen kişinin hesabına geçecektir. Bu platformlarda ürün teslimi önemli olduğu için, iki hesabın bulunduğu şehir arasında teslimat için geçecek süre mantıklı olmalıdır.

Komisyoncular Üzerinden Kredi Kartını Nakde Çevirme

Birçok küçük esnaf veya kişi komisyon karşılığında kredi kartını nakde çevirmektedir. Ancak kredi kartını nakde çevirme yolları arasında bu yöntemin, sizin için daha maliyetli olma ihtimali yüksektir. Çünkü bu işi yapanların önemli bir kısmı, genellikle yüksek komisyonlar karşılığında işlem yapmaktadır. Şayet imkânınız varsa komisyoncular yerine listemizde yer alan diğer alternatif yöntemleri değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Yakınlarınızın Alışverişi İçin Kredi Kartınızı Değerlendirin

Çevrenizdeki insanların market alışverişi başta olmak üzere çeşitli alışverişleri için kredi kartınızı kullanarak, nakit para elde etmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken tek şey herhangi bir alışveriş yapacak yakınınıza, ödemeyi kendi kredi kartınız ile yapmayı ve alışveriş tutarını nakit olarak almayı teklif edebilirsiniz.

Bu sayede hiçbir zarara uğramadan kredi kartınızı nakite çevirmiş olabilirsiniz. Hatta birçok alışveriş taksitli yapılabileceği için, nakit olarak almış olduğunuz parayı siz bankaya taksitlerle ödeme imkânına sahip olabilirsiniz.