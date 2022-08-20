Kripto Fest 2022 kapılarını açtı

Avrupa’nın en büyük kripto festivali Kripto Fest, Zorlu PSM’de kapılarını açtı. ICRYPEX’in ana sponsor olduğu festivalde; blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine konuşma ve paneller düzenlenecek. 20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Kripto Fest’te uzman birçok konuşmacının yanı sıra duayen gazeteci Emin Çapa ve ekonomist Ali Perşembe gibi isimler yer alacak.

Kripto para yatırımcıları ve teknoloji tutkunlarının bir araya geldiği festivalde kripto para ve geleneksel piyasalarda uzman birçok konuşmacı olarak yer alacak. Blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine konuşma ve panellerin düzenleneceği Kripto Fest 2022, 21 Ağustos’ta kadar Zorlu PSM’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine gerçekleşecek konuşma ve paneller dışında, teknoloji tutkunları farklı aktivitelere katılım gösterebilecek. Konserlerin, stand-up gösterilerinin ve sahne şovlarının yer bulacağı festivalde, DJ Mahmut Orhan ve Tuğba Yurt sahne alacak. Kripto Fest 2022’ye ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer’in yanı sıra ICRYPEX’ in uzman ekibi ve yönetici kadrosu da katılacak.

Festivalin program akışı ise şu şekilde:

1. Gün :

11.00-11.30: Kapı açılışı

11.30-12.30: Emin Çapa – Gazeteci, Ekonomist

12.30-13.00: Gökalp İçer – ICRYPEX CEO’su

12.30-13.00: Efe Kethuda - Trivians CEO’su

12.30-13.00: Kaan Kayabalı – Onedio.com Kurucusu ve CEO’su

13.00-13.45: Serhat Yıldız – ICRYPEX Hazine Müdürü

13.00-13.45: Atakan Kaplan – ICRYPEX Araştırma Uzmanı

13.45-14.00: Mola-Müzik

14.00-15.00: Ali Perşembe – Ekonomist

15.00-15.30: Tuğba Özay – ICRYPEX Strateji Geliştirme Müdürü

15.00-15.30: Roy Güllüoğlu – ICRYPEX Hazine Yönetmeni

15.30-16.15: Dr. Bora Erdamar – BlockchainIST Center Direktörü

15.30-16.15: Şant Manukyan – Global Stratejist

16.15-16.30: Mola-Müzik

16.30-17.00:– ICRYPEX İş Geliştirme Müdürü

17.00-17.45: Selçuk Geçer – Ekonomist

17.45-18.00: Mola-Müzik

18.00-19.00: Vedat Güven - Yazar

18.00-19.00: Ebru Güven- İstanbul Blockchain Women derneğinin YK Başkanı

19.00-19.30: Ozan Kara

19.30-19.45: Mola-Müzik

19.45-20.15: Aytunç Yıldızlı – Avalabs İş Geliştirme Direktörü

20.15-20.25: Perihan Tantuğ

21.00-23.00: DJ Mahmut Orhan

2.Gün:

11.30-12.00: Mertcan Işın – ICRYPEX Pazarlama Müdürü

12.00-12.30: Tuncay Yıldıran – ICRYPEX YK Üyesi

12.30-13.30: Erdil Yaşaroğlu - Karikatürist

13.45-14.30: Mesut Çevik – ELYT.net Kurucu Ortağı

13.45-14.30: Ahmet Usta- ELYT.net Kurucu Ortağı

14.30-15.30: Ali Erhan Tamer – Token Ekonomisti

15.30-15.45: Dans-Müzik

15.45-16.30: Serhat Yıldız – ICRYPEX Hazine Müdürü

15.45-16.30: Dorukhan Acar – Gamer Arena Kurucu Ortağı

16.30-17.30: Murat Muratoğlu – Ekonomist

17.30-18.00: Burak Bozkurt – 51 Digital CEO’su

18.00-18.30: Aybars Dorman – NFT Library Kurucusu

20.00-22.00: Tuğba Yurt