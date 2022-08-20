Kripto Fest 2022 kapılarını açtı
Avrupa’nın en büyük kripto festivali Kripto Fest, Zorlu PSM’de kapılarını açtı. ICRYPEX’in ana sponsor olduğu festivalde; blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine konuşma ve paneller düzenlenecek. 20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Kripto Fest’te uzman birçok konuşmacının yanı sıra duayen gazeteci Emin Çapa ve ekonomist Ali Perşembe gibi isimler yer alacak.
Kripto para yatırımcıları ve teknoloji tutkunlarının bir araya geldiği festivalde kripto para ve geleneksel piyasalarda uzman birçok konuşmacı olarak yer alacak. Blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine konuşma ve panellerin düzenleneceği Kripto Fest 2022, 21 Ağustos’ta kadar Zorlu PSM’de ziyaretçilerini ağırlayacak.
Blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine gerçekleşecek konuşma ve paneller dışında, teknoloji tutkunları farklı aktivitelere katılım gösterebilecek. Konserlerin, stand-up gösterilerinin ve sahne şovlarının yer bulacağı festivalde, DJ Mahmut Orhan ve Tuğba Yurt sahne alacak. Kripto Fest 2022’ye ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer’in yanı sıra ICRYPEX’ in uzman ekibi ve yönetici kadrosu da katılacak.
Festivalin program akışı ise şu şekilde:
1. Gün:
11.00-11.30: Kapı açılışı
11.30-12.30: Emin Çapa – Gazeteci, Ekonomist
12.30-13.00: Gökalp İçer – ICRYPEX CEO’su
12.30-13.00: Efe Kethuda - Trivians CEO’su
12.30-13.00: Kaan Kayabalı – Onedio.com Kurucusu ve CEO’su
13.00-13.45: Serhat Yıldız – ICRYPEX Hazine Müdürü
13.00-13.45: Atakan Kaplan – ICRYPEX Araştırma Uzmanı
13.45-14.00: Mola-Müzik
14.00-15.00: Ali Perşembe – Ekonomist
15.00-15.30: Tuğba Özay – ICRYPEX Strateji Geliştirme Müdürü
15.00-15.30: Roy Güllüoğlu – ICRYPEX Hazine Yönetmeni
15.30-16.15: Dr. Bora Erdamar – BlockchainIST Center Direktörü
15.30-16.15: Şant Manukyan – Global Stratejist
16.15-16.30: Mola-Müzik
17.00-17.45: Selçuk Geçer – Ekonomist
17.45-18.00: Mola-Müzik
18.00-19.00: Vedat Güven - Yazar
18.00-19.00: Ebru Güven- İstanbul Blockchain Women derneğinin YK Başkanı
19.00-19.30: Ozan Kara
19.30-19.45: Mola-Müzik
19.45-20.15: Aytunç Yıldızlı – Avalabs İş Geliştirme Direktörü
20.15-20.25: Perihan Tantuğ
21.00-23.00: DJ Mahmut Orhan
2.Gün:
11.30-12.00: Mertcan Işın – ICRYPEX Pazarlama Müdürü
12.00-12.30: Tuncay Yıldıran – ICRYPEX YK Üyesi
12.30-13.30: Erdil Yaşaroğlu - Karikatürist
13.45-14.30: Mesut Çevik – ELYT.net Kurucu Ortağı
13.45-14.30: Ahmet Usta- ELYT.net Kurucu Ortağı
14.30-15.30: Ali Erhan Tamer – Token Ekonomisti
15.30-15.45: Dans-Müzik
15.45-16.30: Serhat Yıldız – ICRYPEX Hazine Müdürü
15.45-16.30: Dorukhan Acar – Gamer Arena Kurucu Ortağı
16.30-17.30: Murat Muratoğlu – Ekonomist
17.30-18.00: Burak Bozkurt – 51 Digital CEO’su
18.00-18.30: Aybars Dorman – NFT Library Kurucusu
20.00-22.00: Tuğba Yurt