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Kripto para hırsızları yeni yöntemler deniyor

Kripto madencilerin yaptığı modifikasyonların sayısı Mart 2021'de bir önceki aya kıyasla dört kattan fazla arttı

10 Haziran 2021 Perşembe 10:04
Kripto para hırsızları yeni yöntemler deniyor

Madenciler, virüslü cihazlardan kripto para çalmak için tasarlanmış kötü amaçlı programlara deniyor. Genellikle kullanıcıların bilgisi olmadan kuruluyorlar ve çeşitli kripto para türlerini yavaşça çekmeye başlıyorlar. Bu yolla madencilerin elde ettiği kazanç bazı durumlarda milyonlarla ölçülüyor. 

Madenciler 2018'den itibaren siber suçluların popüler araçlarından biri haline gelirken, 2020 boyunca popülerlikleri giderek azalmıştı. Ancak Kaspersky'nin Malware Q1 2021 raporuna göre, Şubat ile Mart 2021 ayları arasında madencilerin yaptığı modifikasyonların sayısı 3.815'ten 16.934'e yükselerek dört kattan fazla arttı. Kaspersky araştırmacıları, 2021 yılının ilk çeyreğinde madencilerde toplamda 23.894 yeni modifikasyon keşfetti. Ocak ayında 187 bin 746 cihazda madencilerle karşılaşan Kaspersky kullanıcılarının sayısı, Mart 2021'de 200 binin üzerine çıktı. 2020'nin ilk çeyreğinde toplam 432.171 benzersiz kullanıcı madencilerle karşılaştı.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Evgeny Lopatin, şunları söyledi: "2021'in ilk çeyreğinde kaydettiğimiz trendin kalıcı olup olmadığını kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Bununla birlikte, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerindeki artışın madencilere olan ilgiyi yeniden artırdığını gözlemliyoruz. Kripto pazarları bu yıl güçlü kalırsa, madencilerle karşılaşan daha fazla kullanıcı örneği görmeye devam edeceğiz.”

Rapordaki diğer dikkate değer eğilimler arasında hem mobil hem PC bankacılığı Truva atlarıyla karşılaşan kullanıcı sayısındaki azalma ve fidye yazılımı Truva atlarının modifikasyonlarında artış (2020'nin 4. çeyreğinde 3.096'dan 2021'in ilk çeyreğinde 4.354'e) yer alıyor.

 Madencilere maruz kalma riskini azaltmak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

  • Bilgisayarınıza güçlü bir güvenlik çözümü kurun.
  • Madenciler genellikle “riskli yazılım” olarak dağıtıldıkları için güvenlik çözümleri tarafından otomatik olarak engellenmezler. Herhangi bir "riskli yazılımı" engellemek için güvenlik çözümünüzün ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir.
  • Kullandığınız tüm cihazlarda yazılımları daima güncel tutun. Madencilerin güvenlik açıklarından yararlanmasını önlemek için güvenlik açıklarını otomatik olarak algılayabilen ve gerekli yamaları indirip yükleyebilen araçlar kullanın.
  • Uygulamaları resmi uygulama mağazaları gibi yasal kaynaklardan yüklemeye dikkat edin.
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Malware Q1 2021Kripto ParaKripto Para Hırsızlığı
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