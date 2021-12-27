Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı

Son yılların en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto paralarla ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021’in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları bir araya getirdi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 09:47
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı

Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı

Platforma ulaşan sorunların başında ‘sisteme girişte "hata vermesi" ve "hesabın sıfırlanması" gelirken kripto para şikayetleri yüzde 998 oranında artış gösterdi.  

Yeni nesil yatırım aracı olarak dünyanın dört bir yanında kullanılan kripto para, Türkiye’de özellikle son aylarda yaşanan döviz kuru artışı ve finansal dalgalanmalar nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Öyle ki Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verilerine göre, Türkiye'de günlük kripto para işlem sayısı 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı. Artan ilgi yatırımcıların şikayetlerini de beraberinde getirdi. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu Şikayetvar kripto paralarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi.

Şikayetvar’ın paylaştığı verilere göre 2021’in ilk 11 ayıyla bir önceki yılın ayı dönemi karşılaştırıldığında şikayet oranı yüzde 998 arttı. 2020’de 4 bin 840 olan şikayet sayısı, 2021’de 60 bin 359’a yükseldi.

Kripto para şikayetlerinin yüzde 20'si Şikayetvar'da çözüldü

Platform tarafından açıklanan verilere göre, kripto para borsasıyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayetlerin 11 bin 997’si çözüme kavuştu. Bu rakam platformda yayınlanan şikayetlerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Şikayetvar ‘da kripto para borsaları 5 milyon 73 bin kez aratıldı.

Thodex vurgunun yaşandığı nisan ayında 16 bin 940 şikayet geldi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunlarından birisi olan Thodex vurgununun yaşandığı Nisan ayında Şikayetvar’a toplam 16 bin 940 şikayet geldi. 14-20 Nisan haftasında Şikayetvar üzerinden Thodex şikayetleriyse yüzde bin 161 artış gösterdi. 2020’nin Nisan ayında 400 bin kullanıcıya sahip İstanbul merkezli kripto para borsası Thodex’in sahibi Fatih Özer yaklaşık 2 milyar dolarla birlikte Arvanutluk’a kaçtığı tespit edilmişti. Bu vurgun aynı zamanda Blokzincir veri firması Chainalysis, 2022 Kripto Suç Raporu’na göre bu yıl içinde en büyük kripto para vurgunu olarak değerlendiriliyor.

Elektronik bankacılık uygulamalarında şikayet sayısı 47 binlere ulaştı

Öte yandan Şikayetvar hazırladığı raporda elektronik bankacılık uygulamalarını ve bu kategoride gerçekleştirilen hizmetleri de inceledi. Verilere göre, bu kategoride 2020’in ilk 11 ayında 23 bin 329 olan şikayet sayısı yüzde 77 artarak 47 bin 565 oldu. Platforma gelen şikayetlerin yüzde 20’si çözüldü. Elektronik bankacılıkla ilgili toplam 2 milyon 670 bin arama gerçekleştirildi.

Kripto parayla ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

Şikayetvar kullanıcıların en çok şikayet ettiği başlıkları da derledi. Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar, “Sisteme girişte hata vermesi, hesabın sıfırlanması, kimlik doğrulama işleminde sıkıntı çıkması, telefon numarası güncellemenin yapılmaması, fazla komisyon ücreti alınması, ön satıştaki fiyatların yanıltıcı olması, transfer işleminin uzun sürmesi, yavaş oluşu, yükselince satış işleminde sıkıntı çıkarmaları, düşünce de alım yaptırmamaları, müşteri temsilcilerinin yanlış yönlendirmesi sonucu işlemlerde zarar edilmesi, müşteri temsilcilerinin yatırım yaptıktan sonra ilgilenmemesi” olarak açıklandı.

Şikayetvar Hakkında: 

Şikayetvar, şikayetlerin çözüme kavuşturulması, müşteri memnuniyetlerin artırılması amacına hizmet etmek için, internetin henüz emekleme döneminde olduğu 2001 yılında kuruldu. Türkiye ekonomisine yön veren firmalarının büyük çoğunluğunun yer aldığı Şikayetvar, firmaların deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olurken, gerçek müşteri yorumları ile tüketiciler için satın alma kararını ve marka tercihlerini etkileyen en önemli referans kaynağı olarak görev yapıyor. Dünyanın ilk ve en büyük şikayet platformu Şikayetvar, Ankara ve Sivas’ta bulunan ofisleri ve uzman ekibiyle, tüm markalara ve tüketicilere ilk günkü heyecanı ile hizmet veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Kripto Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Palandöken | Dövizdeki düşüş sürüyor, ama fiyatlar artıyor
Palandöken | Dövizdeki düşüş sürüyor, ama fiyatlar artıyor
İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları istişare için buluştu
İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları istişare için buluştu
Volatilitesi Yüksek Hafta | İnfo Yatırım'dan Çağlar Toros'un değerlendirmesi
Volatilitesi Yüksek Hafta | İnfo Yatırım'dan Çağlar Toros'un değerlendirmesi
Sanko Holding'ten Gaziantep için 100 yıl kutlaması | Bir asrın hikayesi
Sanko Holding'ten Gaziantep için 100 yıl kutlaması | Bir asrın hikayesi
VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını devreye aldı
VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını devreye aldı
Dijital yemek kartı TokenFlex Türkiye'ye hızlı yayılacak
Dijital yemek kartı TokenFlex Türkiye'ye hızlı yayılacak
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Noel ile yılbaşı arasındaki hafta
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Noel ile yılbaşı arasındaki hafta
İhracatçı fiyat veremez, siparişleri kabul edemez noktada
İhracatçı fiyat veremez, siparişleri kabul edemez noktada
Kadın istihdamına Beylikdüzü'nde tam destek
Kadın istihdamına Beylikdüzü'nde tam destek
Yılbaşı alışverişi yapancaklara 7 güvenlik önerisi
Yılbaşı alışverişi yapancaklara 7 güvenlik önerisi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim