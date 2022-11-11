Kripto Paralar | Bundan sonra ne olacak?





ABD'de enflasyon %8,0'lık beklentiye karşı %7,7 açıklandı. Veri sonrası Bitcoin 18.100$ seviyelerine kadar yükseliş yaşadı.

Tron kurucusu Justin Sun, FTX borsasının kurtarılması ve ekosistemin desteklenmesi için 1 milyar dolar vereceğini açıkladı.

Beyaz Saray, FTX olayına işaret ederek kripto para sektörünü yakından izlediklerini ve ihtiyatlı bir şekilde düzenlemeye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Avrupa Parlamentosu, dijital finans ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları için siber güvenlik yasasını onayladı. Yasanın 2025’te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Endonezya yönetimi yatırımcıları korumak adına kripto paraların düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimini Finansal Hizmet Otoritesine taşımayı planladıklarını açıkladı.



Piyasa Notu

ABD’de %8'lik beklentiye karşı %7,7 olarak açıklanan TÜFE verisiyle neredeyse tüm riskli varlıklarda ralli yaparken ABD Borsaları son dönemin en yüksek TÜFE verisi günü sıçrayışını gerçekleştirdi.

TÜFE verisi sonrası Fed üyeleri faiz artış temposunda yavaşlama sinyali vermesiyle S&P 500 ve Nasdaq bileşik endeksleri günü %5 ve %7'nin üzerinde kapanışlarla gerçekleştirdi.

ABD tahvil getirileri de TÜFE verisi sonrası 2009’dan beri en sert günlük düşüşlerini yaşadı ve 2 yıllık tahvil getirileri %4,33’e, 10 yıllıklar %3,81’e geriledi.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 5 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 7 bin kişi artarak 225 bin (beklenti 220 bin) seviyesinde gerçekleşti.

Kripto paralarda ise dün dipten alımlarla olumlu enflasyon verisiyle birlikte güçlü yükselişler görüldü. Güne 15.900$ seviyelerinden başlayan Bitcoin, günü %10 yükselişle 17.600$ seviyelerinden kapattı. Ethereum ise 1100$ seviyelerinden başladığı günü %17 yükselişle 1300$ seviyelerinden kapattı.



11 KASIM BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Dün 15.800$ seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, FTX CEO'sunun kurtarma planı açıklaması, Tron kurucusu Justin Sun'ın yardım haberleri ve beklentiden iyi gelen ABD enflasyon verisiyle güçlü alım yaşayarak günü %10 yükselişle 17.600$ seviyelerinden kapattı.

Teknik olarak da 15.785$ desteğinden güçlü tepki alarak 17.064$ ara direncini hızlıca aşmayı başaran Bitcoin için Fib 0,236'ya denk gelen 17.850$ ve ardından 18.000$ seviyeleri ulaşması gereken ilk hedef olarak karşımıza çıkıyor. Yeni güne hafif satışlarla başlayan Bitcoin şu anda 17.400$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Dipten alımların ve yükselişin devam etmesi için 17.064$ ara desteğinin korunması gerekiyor.

11 KASIM ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Çarşamba günü 1090$ seviyelerine kadar geri çekilme yaşayan Ethereum, dün pozitif haberler ve dipten alımların etkisiyle %18 prim yaşayarak 1300$ seviyesini aştı. Yeni güne eski destek yeni direnç haline gelen 1280$ seviyelerinden başlayan Ethereum için bu seviyenin korunması önem arz ediyor.

Şu anda 2 aylık minör düşen trendin üzerine çıkmayı başaran Ethereum için 1280$ bölgesinin destek seviyesi haline gelmesi durumunda sıradaki hedef fib 0,382'ye denk gelen 1330$ seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ardından ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1400$ seviyeleri görülebilir.