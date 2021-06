Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği Sabancı Üniversitesi’nde tartışılacak

Dünyaca Ünlü Araştırmacılar “Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği”ni Sabancı Üniversitesi’nde Değerlendirecek

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 18 Haziran 2021 tarihinde “Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği” isimli özel bir çalıştay düzenliyor. Çevrimiçi düzenlenecek çalıştay alışılagelen çevrimiçi etkinliklere farklı bir soluk getirerek, 4 farklı ülkeden alanında uzman 6 araştırmacıya uygun 4 farklı saat dilimi baz alınarak gerçekleştirilecek.

Sabancı Üniversitesi’nin kriptografi mühendisliğinin yakın gelecekteki artan rolünü gözeterek düzenlediği “Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği” çalıştayında, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Belçika ve Almanya’dan araştırmacılar, sadece bu alandaki en güncel çalışmaları değil aynı zamanda geçmiş deneyimlerini ve gelecek vizyonlarını da paylaşacak.

Derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “Alanlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması 2021”de Bilgisayar Bilimi alanında sıralamaya giren 827 üniversite arasından 201-250 bandında, Türkiye’den sıralamaya dahil olan üniversiteler arasından birinci olan Sabancı Üniversitesi, bilgisayar bilimi, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki uzmanlık ve bilgi birikimini toplumun her kesimi ile paylaşmayı ve bilimi yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kriptografi Konusunda Dünyanın En Önemli Araştırmacıları Bir Arada

Gerçek hayatta kriptografik teknik ve algoritmalarının yazılım ve donanım uygulamalarının güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesinin önünde çok sayıda engel bulunmaktadır. Bu konuda farkındalık yaratmak ve en son gelişmeleri aktarmak amacıyla planlanan “Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği” çalıştayında, dünyanın çeşitli ülkelerinden uzman araştırmacılar kendilerine uygun saat diliminden katıldıkları çalıştayda kriptografi mühendisliğinin dünyadaki gidişatını, kendi akademik çalışmaları ile aktaracaklar.

18 Haziran 2021 tarihinde, saat 15.30’da başlayacak olan çalıştayda, KU Leuven Elektrik Mühendisliği Bölümü COSIC Araştırma Grubu'nda gömülü sistemler ekibine liderlik eden Prof. Ingrid Verbauwhede saat 15.45’te, Lübeck Üniversitesi’nde IT Güvenliği Profesörü Thomas Eisenbarth saat 16.20’de, WPI’da Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Patrick Schaumont saat 16.55’te, Gilles Barthe ile birlikte Almanya, Bochum’daki Max Planck Bilişim Güvenliği ve Gizliliği Enstitüsü’nün kurucu direktörü olan ve aynı zamanda University of Massachusetts Amherst’te araştırma profesörlüğü yapan Christof Paar saat 17.45’te, Meksika Kriptografi Araştırma Merkezi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Francisco Rodriguez Henriquez saat 18.20’de ve North Carolina State University Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Yardımcı Doçent Dr. Aydın Aysu saat 18.55’te bilimsel araştırmalarının güncel sonuçlarını ve gelecek vizyonlarını katılımcılarla paylaşacak.

Kriptografi Mühendisliği Neden Önem Kazanıyor?

Büyük ölçüde bir matematiksel yöntemler bütünü olan kriptografi, son zamanlarda blokzincir (blockchain) teknolojisi ve kişisel dahil her türlü veri güvenliğinin öne çıkması ile daha da önem kazandı. Özellikle pandemi dönemi sonrası hayatın her alanında daha çok yer kaplayan dijital teknolojiler, kriptografinin yakın gelecekte daha da önem kazanacağına işaret ediyor. Günümüzde siber güvenliğin temelini oluşturan kriptografik algoritmaların doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçeklenmesini konu edinen çalışmaların tümünü kapsayan kriptografi mühendisliği de bu doğrultuda her geçen gün daha kritik bir rol üstleniyor.

Kriptografi mühendisliği alanında çalışan dünyanın en önde gelen araştırmacılarını bir araya getirmek ve en güncel bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaşmak amacıyla düzenlenen etkinlikle, pandemi sürecinin altını kuvvetle çizdiği sanal dünya uygulamalarının güvenliğini sağlayan kriptografi mühendisliğinin önemi hakkında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği isimli çevrimiçi çalıştaya kayıt olmak için:

“Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği

Program

18 Haziran 2021, Cuma günü

15.45 Ingrid Verbauwhede, Belçika

EM (Elektromanyetik) saldırılarla ilgili güncel sonuçlar: Pasif gözlem ve aktif saldırı

16.20 Thomas Eisenbarth, Almanya

Güvenli sistemlerin yapı taşı olarak izole edilmiş uygulama çalıştırma ortamları

16.55 Patrick Schaumont, USA

Fiziksel Gerçeklemeden Kaynaklı Saldırılara karşı Paralel Senkronize Programlama yoluyla Yazılımı Güçlendirme

17.45 Christof Paar, Almanya

Büyük Ölçekli Siber Saldırganlar Çağında Siber Güvenlik

18.20 Francisco Rodríguez Henríquez, Meksika

Kuantum bilgisayarlar öncesi Eliptik Eğri Kriptografisini (ECC) ne kadar süreyle güvenle kullanabiliriz?

18.55 Aydın Aysu, USA

Fiziksel yan kanal analizinin geleceği: Gelecek on yıl