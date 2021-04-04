Kriptometre 4. sezonuna ‘Ersin Düzen’ ile başladı

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kriptopara işlem platformu BtcTurk tarafından hazırlanan ve yayın hayatına Ekim 2018 tarihinde başlayan Kriptometre, 4. sezonu ile BtcTurk YouTube kanalında devam ediyor. Sunuculuğunu Ebru Baki’nin yaptığı programın ilk konuğu spor yorumcusu Ersin Düzen oldu.

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, Kriptometre’de Bitcoin ve kriptopara dünyasını farklı sektörlerden konuklarla konuşmaya devam ediyor.

Ebru Baki’nin sunuculuğunu üstlendiği Kriptometre, 4. sezonunda her hafta Cumartesi günleri BtcTurk YouTube kanalında izleyici ile buluşuyor.

İlk konuk Ersin Düzen…

4. sezon ilk bölümün konuğu 1992 yılında özel bir radyoda meslek hayatına başlayan ve bugüne kadar Star TV, ATV, NTV ve NTV Spor’da çalışarak 2011’den bu yana da TRT’de Stadyum programının moderatörlüğünü yapan deneyimli spor yorumcusu Ersin Düzen oldu.

Düzen, programda Bitcoin’den BtcTurk'ün Millî Takımlar sponsorluğuna ve Cengiz Ünder iş birliğine kadar birçok konuyu değerlendirdi.



BtcTurk Hakkında

2013 yılında Kerem Tibuk tarafında kurulan ve CEO’luğunu Özgür Güneri’nin yaptığı Türkiye’nin en büyük kriptopara işlem platformu BtcTurk, Türkiye’nin ilk ve dünyanın dördüncü kripto alım satım platformu olarak hizmet veriyor. 1 Temmuz 2013'te TL ile ilk Bitcoin alım satımına aracılık eden BtcTurk’ün 750 çalışanı bulunuyor. Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilen BtcTurk, 2,9 milyondan fazla kullanıcısına 7/24 hizmet veriyor.