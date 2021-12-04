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Kriptoparalarda Çift Haneli Düşüş

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kriptoparalarda yaşanan çift haneli düşüşleri değerlendirdi:

04 Aralık 2021 Cumartesi 23:32
Kriptoparalarda Çift Haneli Düşüş

Kriptoparalarda Çift Haneli Düşüş

"Piyasalar Omicron’un beklenenden daha ciddi bir konu halini alması, Evergrande’nin dün gece hükümetten acil yardım talep etmesi ve Fed’in ikinci çeyrekte varlık alım programını bitirerek faiz artırım beklentilerinin yükselmesi eşliğinde sert dalgalanmalar yaşıyor.

Bunun en büyük örneğini de kripto paralarda görüyoruz.

Bitcoin’in 55.000$ seviyelerine kadar olan sürecinde yaklaşık iki haftadır yönsüz seyirler oluştu.

Bu durum kaldıraçlı piyasanın şişmesine ve her iki yönlü pozisyonların katlanmasını sağladı.

Ancak kriptoparaların kurumsallaşması nedeniyle makro tarafta yaşanan gelişmeler ve gece saatlerinde Evergrande krizinin yarattığı kriz havası satış pozsiyonlarının hakim gelmesi ile zincirleme bir şekilde kapanan kaldıraçlı alım kontratları (long squeeze diyoruz) Bitcoin ve altcoinleri aşağı yönde baskıladı böylelikle Bitcoin 55.900$ seviyelerinden 41.200$ seviyelerine kadar son 24 saat içinde değişim gösterdi, yüzde 25 civarinda geriledi.  

Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde 400 bin trader pozisyonunu stopladı ve 2,5 milyar dolar piyasadan silindi.

Bu rakam 6 Eylül’de 3,1 milyar dolardan sonraki en büyük likiditasyondu. 6 Eylül’de Bitcoin 52.900$ seviyesinden 39.800$ seviyesine kadar düşmüştü."

Son Güncelleme: 05.12.2021 01:21
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