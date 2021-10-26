ÜNLÜ & Co Günlük Bülten Kriz tatlıya bağlandı, borsa yükseliyor

Dün Kabine toplantısı öncesinde, 10 ülkenin büyükelçilerinden yapılan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı sonrası, ABD dahil büyükelçiliklerden ''İç işlerine karışmayız'' mesajı yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı’na yakın kaynaklar ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından bu açıklamalar memnuniyet verici bulundu. Kabine toplantısı sonrasında açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Niyetimiz kriz çıkarmak değil, ülkemize dönük bühtandan geri dönüldü, büyükelçilerin beyanlarında artık daha dikkatli olacaklarına inanıyorum'' dedi. Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika dönüşü açıklamaları ile başlayan, ardından hafta sonu büyükelçilerin istenmeyen adam olarak sınır dışı talimatına doğru derinleşen kriz dün tatlıya bağlandı.

Geçen hafta TCMB’nin 200 baz puan faiz indirimi sonrasında dün kamu bankaları ticari ve konut kredilerinde 200 baz puana varan faizin düşürüldüğünü açıkladılar. 2020’de pandemi döneminde TCMB faiz indirmiş, kamu bankaları düşen kredi faizleri ile ekonomiyi desteklenmişti. Gelişmiş merkez bankaları da o dönemde genişlemeci para politika uygulamasına rağmen Türk Lirası değer kaybetmişti. Bugün yine Türkiye aynı politikaları uygulamaya koyuyor ama gelişmiş merkez bankaları varlık alımını azaltarak ve faiz artırarak para politikasını sıkılaştırıyor.

. Haftanın ilk günü 9.84 ile rekor yenileyen Dolar/TL, büyükelçi krizinin tatlıya bağlanması ile geçen hafta kapanış seviyesi olan 9.60 seviyesinin altına geriledi. Dolar endeksi son bir ayın en düşük seviyesinden yeni haftaya yükselerek başladı, dünkü artışla son 5 işlem gününün en yükseğine çıktı. Dolar endeksinin değer kazanımı ve Dolar/TL’de geri çekilme 9.48-9.52 aralığında alım fırsatı oluşturabilir, günlük direnç noktamız 9.64 seviyesidir.

Faiz indirimlerinin etkisi ile borsa 7 ayın en yükseğinde. Bankaların kredi faizlerini düşürmesi bankacılık hisselerinde yükselişi sınırladı, sınai sektör %1.1 artışla BIST100’ün 1484 zirvesini kırıp 7 ayın zirvesine yükselmesini sağladı. Bugün 1484 ana destek seviyesi olmak üzere 1515-1519 direnç bölgesine yükseliş devam edebilir.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Dün, “1600 seviyesinden kar realizasyonları gelmesi durumunda 1574, 1600 direncinin kırılması durumunda diğer direnç noktaları olan 1616 ve 1634’e yükseliş sürebilir.” demiştik. Dün satışla başlayıp 1581’i gördükten sonra 1600 direnci kırılıp 1615’e kadar yükseliş sürdü. Bugün 1600 desteğinin korunmasını ve 1616 direncinin zorlanmasını bekliyoruz, 1616 direncinin kırılması kısa vadeli ralliyi 1634 zirvesine taşıyacaktır.

Ekim vadeli Dolar/TL. Perşembe günü Ekim ayı kontratlarının son işlem günü olacak. Bu nedenle spot fiyatlar ile vadeli fiyat farkı kapandı. Spot piyasaya paralel olarak dünkü düşüş sonrasında tepki alımları 9.63’de direnç ile karşılaşabilir. 9.52’ye doğru geri çekilmeler dünkü düşüş sonrasında alım fırsatı olacaktır.