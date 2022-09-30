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Kron ve Havelsan arasında siber güvenlik iş birliği

Siber güvenlik yazılım üreticisi Kron ve Türkiye’nin Savunma Sanayii teknolojileri öncüsü Havelsan önemli bir iş ortaklığı başlatıyor.

30 Eylül 2022 Cuma 16:08
Kron ve Havelsan arasında siber güvenlik iş birliği

Kron ve Havelsan arasında siber güvenlik iş birliği

Yapılan anlaşma kapsamında Havelsan, Türkiye’deki kamu kurumları ve Savunma Sanayii şirketlerine sağladığı çözümler içerisindeki Yetkili Hesap Erişim Güvenliği ihtiyaçları için Kron’un  geliştirdiği siber güvenlik ürünlerini tercih edecek.

Türk Savunma Sanayindeki ihtiyaçların yerli ve milli imkânlarla karşılanmasına yüksek katkı sağlayan Havelsan, siber güvenlik alanında da yerlileşme konusunda önemli adımlar atıyor. Bu adımlar kapsamında Kron ile iş birliğine giden Havelsan, başta savunma sanayii olmak üzere kamu kurumlarında üstlendiği siber güvenlik projelerinde ihtiyaç doğrultusunda Kron’un ürünlerini kullanmaya başlayacak.

Havelsan Siber Güvenlik Direktörü Mert Özarar, yapılan anlaşma ile ilgili şunları söyledi; “Ülkemizin hassas kurumlarındaki siber güvenlik altyapı ihtiyaçlarını kendini ispatlamış yerli ve milli teknolojilerle karşılamak bizim için çok önemli ve öncelikli hedefimiz. Bu çerçevede Kron ile yapmış olduğumuz iş birliği ile de bu hedefimize yönelik bir adım daha atmış olacağız.”

Kron Genel Müdürü Mete Sansal ise şöyle konuştu; “Küresel bir teknoloji üreticisi olarak ürünlerimizi tüm Dünya’da alanında lider kurumların kullanımına sunarken, ülkemizin de siber güvenlik alanında yabancı ürünlere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Havelsan ile yaptığımız iş birliği sonrası ülkemizin bilgi güvenliğinin en etkin hale gelmesine ürünlerimiz ve alan bilgimizle daha fazla katkı sağlıyor olacak olmaktan çok mutluyuz.”

Kron Hakkında

Günümüzde tüm kuruluşların en güncel konusu haline gelmiş bulunan dijital dönüşüm hedeﬂerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan altyapı, işletme ve güvenlik sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar getiren Kron, tüm küresel pazarlarda ürün ve hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine sunmaktadır. İstanbul'da İTÜ ARI Teknokent’teki merkezi, Ankara, İzmir, New Jersey ofisleri ile Kron, telekomünikasyon sektöründeki yatırımların ürün ve çözümleri açısından giderek artan ihtiyaçların oluştuğu Asya-Pasifik, Avrupa ve Amerika'daki pazarlara erişim imkânı sunan uygun bir konuma sahiptir. Detaylı bilgi için: www.kron.com.tr

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HAVELSANKron
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