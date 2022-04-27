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Kucoin, Türkiye faaliyetlerine başladı!

Kripto para sektörünün önde gelen borsalarından KuCoin, resmi olarak Türkiye faaliyetlerine başladı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 11:24
Kucoin, Türkiye faaliyetlerine başladı!

Kucoin, Türkiye faaliyetlerine başladı!


Global kripto para borsası KuCoin uzun süredir Türkiye’de aktif olarak hizmet sunuyordu. Nisan ayı itibariyle resmi faaliyetlerine başlayan KuCoin, süreçleri Türkiye’deki yönetimiyle sürdürmeyi hedefliyor. Dünyanın 5. büyük spot işlem borsası olan KuCoin, 207 ülkeden 10 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. 

Kripto para dünyasının dev borsalarından biri olan KuCoin, resmi olarak Türkiye faaliyetlerine başladığını duyurdu. Uzun yıllardır Türk kripto para yatırımcılarıyla yakın iletişimde olan ve büyük bir Türk kullanıcı topluluğuna hitap eden KuCoin artık resmi anlamda Türkiye’de yer alacak.

Spot işlemler bazında dünyanın 5. kripto para borsası olan KuCoin, toplamda 10 milyon kullanıcıya hizmet sunuyor. 207 ülkeye aralarında 22 farklı dilde ulaşan KuCoin, Türkçe dil desteği de veriyor. 

Farklı işlem hizmetlerini bir arada bulunduran KuCoin ağı içerisinde spot işlemlerden marjin işlemlere, vadeli işlemlerden kripto kredilere kadar birçok farklı ürüne ev sahipliği yapıyor. Önde gelen kripto paraların dışında 600’ün üzerinde altcoini kullanıcılarla buluşturan KuCoin, mobil uygulaması ve masaüstü uygulamasıyla işlem imkanı sağlıyor.

Kripto para ekosistemini destekliyor

Şirket 2017 yılında arz ettikleri KuCoin Token ile Token dünyası başta olmak üzere NFT, Web 3.0 gibi farklı alanlara yatırımlar gerçekleştiriyor. KuCoin Ventures ile kripto para altyapılarına, NFT platformlarına, oyun ve metaverse projelerine yatırım gerçekleştiren KuCoin; POKT, OVO, JZL Capital gibi 11 girişime yatırım sağlıyor. KuCoin Labs ile kripto para dünyasına ilişkin AR-GE, pazar araştırmaları ve analiz ekibi oluşturan KuCoin; Near, Kyros Ventures, Token Insight gibi partnerler eşliğinde 36 girişim ve ürün geliştirdi.

2018 yılından bu yana Türk kripto para yatırımcılarıyla etkileşimde olan KuCoin, Türkiye’deki kampanyalarıyla birlikte kullanıcı sayısını ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Türkiye yatırımlarıyla ilgili konuşan KuCoin CEO’su Johnny Lyu, “Türkiye kripto para dünyasında büyük etkisi olan ve yüksek hacme ulaşmış bir ülke. Bu anlamıyla KuCoin için Türkiye yıllardır çok önemli bir ülke konumunda yer alıyor. Türkiye’deki yatırımcılarla uzun zamandır iletişim halindeyiz ve yüzbinlerce Türk yatırımcıya hizmet sağlıyoruz. Türk yatırımcıların diğer ülkelerden çok daha farklı bir bakış açısı var. Buradaki yatırımcılar gelişen teknolojilere, farklı fikirlere ve yeni kripto paralara karşı çok daha sıcak yaklaşıyor. Bu da sektörün gelişimini bir ülke bazında çok önemli bir hale getiriyor. Biz KuCoin olarak dünyanın en büyük 5. spot işlem borsasıyız. Spot işlemlerde önde olan Türkiye ile bu konuda çok büyük bir uyum içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda planlayarak hızlı bir şekilde süreci yönettiğimiz Türkiye faaliyetlerimizi aktif ettiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye’yi yatırım yapılabilecek en doğru ülkelerden biri olarak görüyoruz. Buradaki yatırımcılara daha fazla kampanya sunmak, etkinlikler düzenlemek ve daha sık iletişimde kalmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte Türkiye’ye hızlı bir giriş sağladık ve bunu sürdüreceğiz. Türkiye’ye attığımız bu adımın hem Türkiye hem KuCoin hem de kripto para dünyası için yeni bir başarı hikayesi olacağına inanıyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kucoin
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