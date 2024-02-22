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Kültürlerarası İş Birliğinde Yeni Bir Sayfa Açıyor

Pozitera Grup ve çeyrek asırdır Türk ve Çin kültürleri arasında köprüler kuran Türk Çin Kültür Derneği'nin bir araya gelmesi, kültürel mirasın korunması ve kültürel diyaloğun desteklenmesi gibi ortak hedeflere ulaşılması için güçlü bir başlangıç kabul edildi. 

22 Şubat 2024 Perşembe 10:46
Kültürlerarası İş Birliğinde Yeni Bir Sayfa Açıyor






Kültürlerarası İş Birliğinde Yeni Bir Sayfa Açıyor


Veri, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensipleriyle perakende sektöründe başarılı projelere imza atan Pozitera Grup ve çeyrek asırdır Türk ve Çin kültürleri arasında köprüler kuran Türk Çin Kültür Derneği'nin bir araya gelmesi, kültürel mirasın korunması ve kültürel diyaloğun desteklenmesi gibi ortak hedeflere ulaşılması için güçlü bir başlangıç kabul edildi. 

Pozitera Grup'un 18 yıllık sektörel deneyimi ile Türk Çin Kültür Derneği'nin 25 yıllık köklü geçmişi, yapılan iş birliğine sağlam bir temel ve derin bir perspektif sunarken; iş birliğinin bir parçası olarak Türk Çin Kültür Derneği'nin prestijli yayını Kuşak ve Yol Dergisi, 2024 yılı ve ötesinde gerçekleştirilecek ortak kültürel projelerin bir platformu olarak hizmet verecek. 

Pozitera Grup ve Türk Çin Kültür Derneği, bu ortaklıkla birlikte sadece kültürel değerlerin korunmasıyla kalmayıp, aynı zamanda farklı toplumlar arasında anlayış ve iş birliğini güçlendirerek küresel bir vizyonun parçası olmayı, bugünün değil, geleceğin değişen dünyasında kültürel çeşitliliği ve diyaloğu destekleyerek daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmeyi hedefliyorlar. 

Anahtar Kelimeler:
Pozitera Grup
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