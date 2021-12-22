Kur Korumalı TL Mevduat | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten

Kur korumalı TL mevduat ile ilgili ayrıntılı bilgiler dün açıklandı. Sadece gerçek yatırımcılar faydalanacak olup; 3,6,9 ve 12 aylık vadelerde mevduat hesabı açabilecek, mevduat faizi minimum TCMB faizi olarak belirlenecek. Kur hesaplamaları için TCMB’nin saat 11:00’de ki dolar alış kuru esas alınacak. Vade sonundaki kurun getirisi eğer mevduat faizini aşarsa fark TCMB ve Hazine tarafından ödenecek. Böylelikle yatırımcı TL faizini garantilerken, kurda yaşanacak olası yükselişi kaçırmamış olacak.

DTH oranının toplam mevduata payının %64’e yükseldiği bu dönemde yatırımcılar bu yeni ürüne ilgi gösterebilir ve dolarizasyon azalabilir, aynı zamanda TL mevduat sahibinin de bu ürünü kullanması ile olası yeni dolar talebinin önüne geçilebilir. Vade öncesinde mevduat bozulursa düşük kurdan bakiyeleştirilecek, kur düşüşünde mevduatın bozulmasının önüne geçecek bir tedbir olduğunu düşünüyoruz. Kur korumalı TL mevduatın toplam büyüklüğü ve vade sonunda kurun seviyesi TCMB ve Hazine’ye artı ya da eksi yansıyabilir. Örtülü bir faiz artırımı olup olmadığı gelecek vadelerde yine kurun seviyesine bağlı değişebilir. Kısa vadede kur ve faiz üzerinde etkilerin olumlu olmasını bekliyoruz. Kur korumalı TL mevduatına Ocak ayı ile birlikte girişlerin olması döviz arzını artırabilir ve dolarda baskı yaratabilir.

Dolar/TL’nin 14’ün altında kalması önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam açıkladığı ekonomik tedbirler ile 1.75 milyar $ döviz bozulduğu tahmin ediliyor. Mevduat toplanma süreciyle TL talebinin artacak olması, Noel tatili ile birlikte yabancı etkisinin azalması, bilanço sonu döneminde kur fiyatlamaları yıl sonuna kadar TL lehine süreç oluşturabilir. Dünde satışların geldiği 14 TL’nin burada önemli bir seviye olduğunu tekrarlıyoruz.

BIST100, Aralık ayı başından bu yana 137-150$ arasında kurda yaşanan yükselişi TL bazında yakalamaya çalıştı. Dolar dün hızlı bir şekilde gerilediğinde BIST100 dolar bazında 162$ seviyesine yükseldi. Dolar bazında kısa vadeli yüksek getiri ya da düşen doların etkisi ile BIST100 dolar bazından yükselişi birebir şekilde dün düşerek fiyatlara yansıttı. Dünkü kapanış itibariyle dolar bazlı 5 günlük ortalamadan kapanış gerçekleşti. Dolar bazında ortalamalara gelinmiş olması nedeniyle artık bu fiyatlardan gelecek satışlar azalabilir. Dolarda yaşanacak dengelenme BIST100’de dengelenmeyi getirecektir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Dün “2430 üzerinde bir başlangıç ile 2457.5 direncine yönelim bekliyoruz.” demiştik. Güçlü bir tepki alımı ile başlanmasına karşılık 2450’de yükseliş sona erdi ve tepki hareketinin başladığı 2104’e yakın bir seviyede kontratlar taban oldu. Açılışta 2104 desteği aşağı geçilirse 2025 desteğine gerileyebiliriz. Destek seviyelerimiz 2104 ve 2025, direnç seviyelerimiz 2242 ve 2338’dir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Spotta büyük dalgalanma, dün vadeli kontratlara yansıdı. 14.08 ve 13.08 gibi desteklerin altına gelinmesi, ilerleyen günlerde 11.64 seviyesine geri çekilme getirebilir. Destek seviyelerimiz 11.64 ve 10.78, direnç seviyelerimiz 13.08 ve 14.08’dir.