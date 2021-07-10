Kurban bayramı, araç kiralama talebini artırdı

Yaz dönemi ve bayram tatillerinin araç kiralamada talep yoğunluğu oluşturduğunu vurgulayan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Haziran ayında geçen seneye göre talepte yüzde 65’lik artış söz konusu. Temmuz ayında bayramın da etkisiyle bir hazirana göre yüzde 50 artış bekliyoruz. Tüketicilere, bayram döneminde araçsız kalmamaları için kiralama rezervasyonlarını bir an önce yapmalarını öneriyoruz” dedi.

Türkiye’nin yenilikçi araç kiralama markası Garenta, 22 marka ve 85 farklı modelden oluşan geniş araç filosuyla bayram döneminde de hizmetine aralıksız devam ediyor. Türkiye’nin 31 ilinde 54 şubesiyle müşterilerine kesintisiz hizmet veren Garenta, bayram dönemi oluşan talep yoğunluğu nedeniyle kiralık araç kalmayacağına dikkat çekti.

“Temmuz ayında yüzde 50 artış bekliyoruz”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte talebin yoğunlaştığını söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Hem şehir içi hem de havalimanı şubelerimizde talep artışı yaşıyoruz. Ayrıca, Haziran 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 65’lik bir artış söz konusu. Yoğun aşılama süreci ve kalkan kısıtlamalarla birlikte havalimanı uçuş ve yolcu sayılarında da artış yaşandı. Havalimanı yolcu sayısı 2021 Haziran itibariyla 10.8 milyon seviyesine ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %287 arttı. Böylece salgın döneminde talepte büyük düşüş yaşayan ve kapanma noktasına gelen havalimanı şubelerindeki artış oranı şehir içi şubelere göre daha fazla oldu Haziran 2021’de havalimanı şubelerinde talep bir önceki aya göre yüzde 126, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 24 arttı” dedi.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte günlük araç kiralama tarafında da ciddi bir talep artışı görmeye başladıklarını ve sektörün farklı ulaşım alternatiflerine göre daha hızlı toparlandığını belirten Ayyıldız, “Salgınla birlikte alınan kısıtlama kararları, hijyen ve mesafe hassasiyetleri nedeniyle tüketicilerde kişisel araçla trafiğe çıkma eğilimi arttı. Uçuş ve toplu taşımadaki kısıtlamalar kalkmış olsa bile değişen tüketici alışkanlıklarıyla kiralama tüm alternatiflerinden daha çok tercih ediliyor. Salgın sonrasındaki yeni normal dönemle birlikte de sosyal mesafe ve hijyen hassasiyetlerinin devam edeceğini, kiralama ve paylaşımlı araçlara olan bu ilginin daha da artacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında bayramın da etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 50 artış beklediklerini de belirten Ayyıldız, “Yaz döneminden beklentimiz yüksek. Bu nedenle tüketicilerin rezervasyonlarını yaparak talep yoğunluğunun olduğu bu dönemlerde araç bulamama gibi bir sorunla karşılaşmamalarını öneriyoruz. Talebin ağustos ve eylül aylarında da yüksek olacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Garenta mobil uygulaması yenilendi

Tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için yatırımlarına ve yeniliklerine devam eden Garenta, yenilenen mobil uygulamasıyla artık daha kullanıcı dostu. Kullanıcılar artık mobil uygulama üzerinden favori şubeleri ekleme, rezervasyonu takvime ekleme, rezervasyonu paylaşma ve rezervasyon değişikliklerini kolayca yapabiliyor.