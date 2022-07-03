Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emeklilere son 6 bayramdın ödenen bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamsız olarak hesaplara aktarılacak. 2 Temmuz'da başlayan ödemeler 7 Temmuz'da tamamlanacak. Son üç ayda peş peşe yapılan zamlar eriyen ikramiye tutarının artırılmasını talep eden muhalefetin teklifi, AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz arasında ödenecek. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Kurban bayramı ikramiyesi 2022...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
|AYLIK ÖDEME GÜNÜ
|İKRAMİYE ÖDEME GÜNÜ
|4A (SSK)
|17, 18, 19, 20, 21 Temmuz
|5 Temmuz 2022
|22, 23, 24, 25, 26 Temmuz
|6 Temmuz 2022
|4B (BAĞKUR)
|7 Temmuz 2022
|4C (EMEKLİ SANDIĞI)
|1 Temmuz
|2 Temmuz 2022
|2, 3, 4, 5 Temmuz
|2-5 Temmuz 2022