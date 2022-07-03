Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilere son 6 bayramdın ödenen bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamsız olarak hesaplara aktarılacak. 2 Temmuz'da başlayan ödemeler 7 Temmuz'da tamamlanacak. Son üç ayda peş peşe yapılan zamlar eriyen ikramiye tutarının artırılmasını talep eden muhalefetin teklifi, AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti



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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.