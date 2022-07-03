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Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 

Milyonlarca emeklinin beklediği kurban bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmala başladı. Zamsız ikramiyelerin ödemesi 7 Temmuz'da tamamlanacak. Emekli maaşlarını aldığı güne göre yapılan ödeme listesi haberin detayında.

03 Temmuz 2022 Pazar 21:21
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 

Emeklilere son 6 bayramdın ödenen bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamsız olarak hesaplara aktarılacak. 2 Temmuz'da başlayan ödemeler 7 Temmuz'da tamamlanacak. Son üç ayda peş peşe yapılan zamlar eriyen ikramiye tutarının artırılmasını talep eden muhalefetin teklifi, AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti


Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz arasında ödenecek. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Kurban bayramı ikramiyesi 2022...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. 

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ
AYLIK ÖDEME GÜNÜ İKRAMİYE ÖDEME GÜNÜ
4A (SSK) 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz 5 Temmuz 2022
22, 23, 24, 25, 26 Temmuz 6 Temmuz 2022
4B (BAĞKUR) 7 Temmuz 2022
4C (EMEKLİ SANDIĞI) 1 Temmuz 2 Temmuz 2022
2, 3, 4, 5 Temmuz 2-5 Temmuz 2022
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