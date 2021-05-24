Kuruyan ekin tarlaları koyunlara mera oldu

Sadece Türkiye'nin değil, bir zamanlar dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası kuraklığın pençesinde inliyor. Bilinçsizce açılan derin su kuyuları, vahşi sulama yöntemleri yüzünden susuzluk önce ekin tarlalarını sonra da dip sularıyla ekilen sebze meyve bahçelerini vuruyor. Karaman - Konya ile Bozkır - Konya arasında yer alan ekili tarlalar kuruyunca küçük baş hayvanlar için otlak haline geldi. En fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için ‘tahıl ambarı’ olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğdayın üretildiği Konya Ovası’nda bu yıl kuraklık etkili oldu. Kuraklık nedeniyle kıraç olan ekili arazilerde, hasat yapılmayacağı için koyunlar otlatılmaya başlandı. Havzadaki su kıtlığına dikkat çeken Karatay Ziraat Odası Başkanı Kavuneker, “Barajlarda ve göllerde yeterli su olmadığı ve yağış da olmadığı için bu arazilerde herhangi bir hasat işlemi mümkün değil. Çiftçiler de ektikleri alanlar boşa gitmesin, diye koyunlarını otlatmaya başladılar” dedi.

Öte yandanilçesinin’nde ektiği buğday tarlasında koyun otlatan çiftçi Mehmet Ünal, şimdiye kadar böyle kuraklık görmediğini söyledi: “35 yıldır çiftçilik yapıyorum. Konya Ovası’nda daha hiç böyle bir kuraklık görmedim. Bu gidişle hayvanlarımız için saman dahi bulamayacağız.”

Kuraklık nedeniyle meralarda bile hayvanlarını otlatamaz hale geldiklerini dile getiren çiftçi Hasan Küçüksarıoğlan ise “Böyle bir kuraklığı, böyle bir yağışsızlığı hiç görmedik. Bu yüzden hayvanlarımızı meralarımızda otlatılamayacak duruma geldik. Yağış olmadığı için meralarda otlar büyümedi. Arazimizde ekinlerimiz boy vermedi. Bir miktar çıkan ekinlerimizde de hayvanlarımızı otlatıyoruz” dedi.