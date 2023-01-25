Kutes’ten Edirne ve Kırklareli’de GES yatırımı

Gelecek nesillere daha eşit, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen Kutes, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçireceği güneş enerji santrallerinin kurulumu için Tegnatia Enerji ile sözleşme imzaladı. Kutes’in karbon negatif hedefi için önemli bir aşama kaydettirecek santrallerin Haziran 2023’de devreye alınması planlanıyor.

30 yılı aşan tecrübesiyle küresel standartlarda yeşil üretim felsefesiyle çalışan Kutes, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında Edirne ve Kırklareli’deki toplam 300 bin metrekare arazisi üzerinde hayata geçireceği güneş enerji santrallerinin kurulumu için Tegnatia Enerji ile sözleşme imzaladı. 26 kWp kurulu güce sahip GES’lerin Haziran ayında devreye alınması planlanıyor. Şirket, böylece yılda 23 bin 500 ton sera gazı salınımını engelleyerek 57 bin 498 ağacının yok olmasını önleyecek. Aynı zamanda ürettiği yüzde 100 yenilenebilir enerji ile yüzde 100 yeşil üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.

“Karbon negatif hedefimiz için önemli bir kilometre taşını geride bırakıyoruz”

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği ile mücadeleyi şirket kültürünün değişmez bir parçası haline getirdiklerini vurgulayan Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, "Karşı karşıya olduğumuz iklim krizinin sonuçları her gün ağırlığını hissettiriyor. Kutes olarak hem gelecek nesillere hem de gezegenimize karşı taşıdığımız sorumlulukla tüm faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi en aza indirme konusunda çalışıyoruz. 2022 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ve hedeflerimizi anlattığımız GRI onaylı sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Haziran ayında devreye almayı planladığımız Edirne ve Kırklareli’deki GES’lerimizle de karbon negatif hedefimiz için önemli bir kilometre taşını geride bırakacağız. Yeşil üretimle dünyamızı korurken, ülke ekonomimize güçlü bir şekilde katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Tükettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak

Şirket, Kutes Makine fabrikasının çatısında gerçekleştirdiği 240 kwh’lık Güneş Enerji Santrali yatırımı ile tükettiği enerjinin yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Haziran ayında devreye almaya planladığı güneş enerjisi santralleri ile ömrü boyunca yaklaşık 1.000.000.000 kWh elektrik üretmeyi, döküm tesislerinde kullanılan enerjinin tamamını ise bu yenilenebilir enerjiden sağlamayı planlıyor. ÇEVKO iş birliğinde Kutes Ormanı projesi için de hazırlıklara başlayan Kutes, proje kapsamında 10 yıl içinde toplam 1 milyon ağaç dikmeyi hedefliyor. Bu sayede 2033 yılına kadar karbon negatif olmayı hedefliyor.



Kutes Hakkında

1986 yılında Mehmet Bekir KUTMANGİL tarafından kurulan Kutes, 1990 yılında döküm sektörü için yatırımlara başladı. 1992 yılında yeni yatay GF otomatik kalıplama hattında ilk dökümünü yapan Kutes, 2016 yılında talaşlı imalat sektörüne yatırım kararı aldı. 2017 yılında döküm ve talaşlı imalat operasyonlarını birbirinden ayırarak Kutes çatısı altında Kutes Döküm ve Kutes Makine markalarını kurdu. Yeni üretim tesisinde ilk talaşını kaldırdı ve yeni otomatik kalıplama yatırım kararı aldı. 2019 yılında yatırımların tamamlanması ile HWS otomatik kalıplama hattında ilk dökümünü yaptı. Döküm kapasitesini 50 bin tona yükseltirken, Kutes Makine çatısı altında 14 CNC ile 90 bin saat kapasiteyle faaliyetlerine devam ediyor. 30 bin metrekaresi kapalı toplam 150 bin metrekarelik alanda, binin üzerinde bağımsız parça üreten Kutes, 30 yılı aşkın tecrübesiyle küresel standartlarda 9 farklı sektörde 10 kalite sertifikasıyla uluslararası markalara hizmet veriyor.

