Kuveyt Türk geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor

Kuveyt Türk yetenek ve kariyer programlarıyla geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor

Beş yıldır Türkiye’nin En İyi İşvereni seçilen ve Avrupa’nın En İyi İşverenler listesinde ilk sırada yer alan Kuveyt Türk, hem ülke istihdamına katkıda bulunmaya hem de geleceğin yöneticilerini yetiştirmeye devam ediyor. Kuveyt Türk, yönetici yetiştirme (MT) ve geleceğin denetim profesyonellerini yetiştirme (D3-denetim, dijital dönüşüm, danışmanlık) programlarına başvuru alıyor. Adaylar, 15 Mayıs 2023’e kadar başvuruda bulunabilecek.

Kariyerine katılım finans alanında başlamak isteyenlere sunduğu imkânlarla öne çıkan Kuveyt Türk, işe alım programlarına ve çalışanlarının gelişimi için sunduğu fırsatları artırmaya devam ediyor. Kuveyt Türk, bu doğrultuda yönetici yetiştirme (MT), İç Kontrol ve D3 (denetim, dijital dönüşüm, danışmanlık) Geleceğin Denetim Profesyonellerini Yetiştirme Programı başvuru almaya başladı. Gerek dijital yürütülen işe alım süreçlerindeki kapsamlı uygulamalarla, gerekse istihdam sonrası sunulan rekabetçi ücretlendirme, özel kariyer koçluğu, hibrit çalışma imkânı, ücretsiz yüksek lisans seçeneği ve gelişim paketleriyle piyasadan farklılaşan Kuveyt Türk’ün yönetici geliştirme programlarına talebin bu dönemde de yüksek olması bekleniyor.

Kuveyt Türk MT (Management Trainee) ile geleceğin yöneticileri yetişiyor

Kuveyt Türk'ün gelecekteki yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan MT (Management Trainee) programına, üniversitelerden yeni mezun olan veya mezuniyet tarihi üzerinden henüz bir sene geçmiş olan ve çok iyi derece İngilizce bilen adaylar başvuruda bulunabiliyor. MT programına dâhil olan çalışanlara, hem belli üniversitelerde ücretsiz yüksek lisans desteği veriliyor hem de kariyer hedeflerine katkı sunan sınıf içi ve online eğitim imkanları sunuluyor. MT’lere, farklı birimleri deneyimlemeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için kurum içi rotasyon imkânı da sunuluyor. İlk kez 2007 yılında MT programını başlatan Kuveyt Türk, yönetici atamasında MT programına dâhil olanlara ağırlık veriyor. Kuveyt Türk MT programını tamamlayarak kariyerinde hızla ilerleyen çalışanlar ise hem sahada hem de genel müdürlük birimlerinde yönetici olarak konumlandırılıyor. Stratejiden inovasyona, bireysel pazarlamadan ticari pazarlamaya kadar müdür ve direktörlük pozisyonları MT’lere emanet ediliyor. Kuveyt Türk MT programı, Türkiye’nin önde gelen iş ilanı ve kariyer platformlarından Top Talent’in “Top100 Talent Program” yarışmasında bankacılık ve finans sektöründe en iyi yetenek programı seçildi.

Dijital dönüşüm vizyonlu müfettişler yetiştiriyor

Kuveyt Türk’ün geleceğin denetim profesyonellerini yetiştiren D3 (denetim, dijital dönüşüm, danışmanlık) Geleceğin Denetim Profesyonellerini Yetiştirme Programı, müfettiş yardımcısı adaylarını seçme ve yetiştirme amacı güdüyor. Bu kapsamda yürütülen D3 yetenek programıyla çalışanlara, geleneksel müfettiş yardımcılığı işe alım programlarından farklı olarak bazı ek haklar sağlanıyor. Kuveyt Türk tarafından finanse edilerek yüksek lisans yapma imkânı sunulurken, D3 Akademi ile de piyasanın önde gelen eğitim firmaları tarafından tasarlanmış özel eğitimler veriliyor. Kuveyt Türk ailesine katılan müfettiş yardımcıları, programa özel dizayn edilen eğitim, gelişim ve sertifika programlarıyla kariyerleri boyunca gelişimlerini sürdürme imkânı buluyor.

Kuveyt Türk'ün D3 - Geleceğin Denetim Profesyonellerini Yetiştirme Programı, Kuveyt Türk Teftiş Kurulu’nun, denetimin dijital dönüşüm vizyonuna uygun müfettiş yardımcısı adaylarını seçme ve yetiştirme amacı ile yürütülen yetenek programı olarak konumlanıyor. Kuveyt Türk D3 sadece bir işe alım programı olmayıp, müfettiş yardımcılarının istihdamı ile başlayarak, katılımcıların Teftiş Kurulu ve bankadaki kariyerleri boyunca devam ediyor. 2021 yılında Brandon Hall Group tarafından "En İyi Yetenek ve Beceri Geliştirme" kategorisinde altın ödüle layık görülen D3 Akademi Eğitim Programı ile adaylara ücretsiz yüksek lisans, veri analistliği sertifika programı ve özel kariyer planlama ve kariyer yönetimi programlarından yararlanma hakkı sunuluyor.

Kuveyt Türk İç Kontrol Başkanlığı ise kariyer yolculuğuna sağlam bir başlangıç yapmak isteyen, İç Denetçi Yetiştirme Programı ile adayların başvurularını bekliyor. Kuveyt Türk’ün kariyer portalı www.katilbize.com üzerinden başvuruların alındığı MT, D3 ve İç Denetçi Yetiştirme programlarına adaylar 15 Mayıs 2023 tarihine kadar müracaat edebilecek.