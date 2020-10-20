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Kuymaklı Pizza ile İtalya'ya Meydan Okudu

Pandemiye rağmen Türkiye genelinde hızlı şubeleşme sürecinden vazgeçmeyen Crakers Pizza, yeni lezzetleriyle pizza severlerin gönlünde taht kurdu.

20 Ekim 2020 Salı 14:28
Kuymaklı Pizza ile İtalya'ya Meydan Okudu

Kuymaklı Pizza ile İtalya'ya Meydan Okudu
 


İzmit Gebze’de 26'ncı şubesini açan ünlü pizza markası Crakers Pizza, hem yatırımlarına hem de AR-GE çalışmalarına ara vermedi.
Türkiye'de hazır gıda sektörünün dinamik öncüsü Crakers Pizza, yerel lezzetleri ürünlerine eklemeyi sürdürüyor. Kuymaklı Pizza ile İtalyan üreticilere sürpriz yapan Crakers Pizza, lezzet avcılarına yeni sürprizler hazırlıyor.



Crakers Pizza'nın kurucu ortaklarından Ahmet Sait Tütünci, Türkiye'nin lezzet haritasını çıkardıklarını belirterek; "Ülkemizin gizemli tatlarını menümüze ekleyerek katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarıyoruz. Pizzanın anavatanı İtalya’daki üreticiler, bu zenginliği gıptayla izliyor." Dedi.

PANDEMİ ŞUBELEŞMEMİZE ENGEL OLMADI

Koronvirüs salgını süresince şubeleşme ve AR-GE yatırımlarına ara vermediklerini belirten Ahmet Sait Tütünci; "26'ncı şubemizi İzmit Gebze’de açtık. 2020 hedeflerimizi yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Genç ve dinamik ekibimizi Covid-19 Pandemisine göre eğitirken; tüm restoranlarımızı, üretim tesislerimizi sürekli koronavirüs önlemlerine göre açık tutuyoruz. Pandemi sonrası ilk uluslararası üretim belgesi alan kurum olarak, sektördeki öncülüğümüzü yeni lezzetlerle sürdüreceğiz." Dedi.  

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Son Güncelleme: 22.10.2020 13:35
Anahtar Kelimeler:
Kuymaklı PizzaPizza
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