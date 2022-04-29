Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kuzugöbeği mantarı günlük 3 bin lira kazandırıyor

Hemen heyecanlanmayın! Bunun için her gün en az 20 Kilometrelik bir uzun yürüyüş ve 10 saatten fazla bir emek gerekiyor.

29 Nisan 2022 Cuma 05:59
Kuzugöbeği mantarı günlük 3 bin lira kazandırıyor

Kuzugöbeği mantarı günlük 3 bin lira kazandırıyor

Kuzugöbeği mantarının pazarlarda satış fiyatını duyanlar dağların yolunu tutuyor.Çünkü şanslı olanlar bazen günlük 3 bin lira kazanıyor.

Kastamonu’da ormanlık alanda toplanan kuzugöbeği mantarı köylülerin geçim kaynağı oldu. Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarını toplayanlar günlük 3 bin lira kazandığını söyledi. Nadir bulunan mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin Karadeniz'e açılan kapısı Kastamonu, ilkbahar ile birlikte nadir bulunan mantar türlerine ev sahipliği yapıyor. Hanönü ilçesinde, ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan yurttaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 300 liradan satılan kuzu göbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde uyanarak ormanlık alanda toplanan mantarların kilogramı semt pazarlarında ve marketlerde 300-400 TL'den satılıyor. 

"AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SAĞLIYOR" 

Mantar toplayan Erhan Türkmen, yağmurlarla birlikte mantarların arttığını belirterek, "Meralarda ve özellikle ormanlık alanda çıkan kuzu göbeği mantarını toplayıp satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi. 

"Bu mantarı bulmak için günde 15-20 kilometre yol yürüyorum" 
 

Bölükyazı köyünden Mustafa Çorbacı ise kuzu göbeği mantarının köylüler için gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kuzu göbeği mantarının şimdi tam mevsimi, vatandaşlar topladıkları bu mantarlarla aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Sarıçam ormanlarında Nisan ayında başlayıp Haziran ayı sonuna kadar kuzu göbeğini bol miktarda bulmak mümkün. Mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Köylü için gelir kaynağı oldu. Günlük bin 3 bin lira arasında kazandığım zamanlar oluyor. Kuzu göbeği çok nadir bulunan bir mantar. Bu mantarı bulmak için günde 15-20 kilometre yol yürüyorum" diye konuştu. 

Çıntar Mantarı | Fiyatını duyan ormana koştu
Çıntar Mantarı | Fiyatını duyan ormana koştu
Ölümsüzlük mantarı keşfi heyecan yarattı
Ölümsüzlük mantarı keşfi heyecan yarattı
Böceksavar Mantarlar Görev Başında
Böceksavar Mantarlar Görev Başında
Mantar hastalığında yol açan 8 önemli yanlış
Mantar hastalığında yol açan 8 önemli yanlış
Beykoz Kirazı’ndan sonra Beykoz mantarı yüzleri güldürdü
Beykoz Kirazı’ndan sonra Beykoz mantarı yüzleri güldürdü
Protez Tırnak ve Kalıcı Ojedeki Tırnak Mantarı Tehlikesine Dikkat!
Protez Tırnak ve Kalıcı Ojedeki Tırnak Mantarı Tehlikesine Dikkat!
Kilosu bin Euro'ya çıkınca kaçakçılığı başladı
Kilosu bin Euro'ya çıkınca kaçakçılığı başladı
Son Dönemin Kabusu: Mantar Zehirlenmeleri!
Son Dönemin Kabusu: Mantar Zehirlenmeleri!
Anahtar Kelimeler:
KuzugöbeğiMantarKastamonuHanönü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnfo Yatırım’ın net dönem karı yüzde 96,3 arttı
İnfo Yatırım’ın net dönem karı yüzde 96,3 arttı
Ceviz bahçeleri yüzde 5 büyüdü
Ceviz bahçeleri yüzde 5 büyüdü
KuCoin, Türkiye faaliyetlerine başladı!
KuCoin, Türkiye faaliyetlerine başladı!
İstihdama eğitim desteği işsizliğe umut oluyor
İstihdama eğitim desteği işsizliğe umut oluyor
Endüstriyel kazalarda her gün 6 bin çalışan can veriyor
Endüstriyel kazalarda her gün 6 bin çalışan can veriyor
Türk Çakal’ı İngiltere Semalarında Uçacak
Türk Çakal’ı İngiltere Semalarında Uçacak
Ana gündem finansal sonuçlar ve enflasyon
Ana gündem finansal sonuçlar ve enflasyon
500 TL geliyor iddiası ortalığı karıştırdı
500 TL geliyor iddiası ortalığı karıştırdı
Arabistan, Türk mallarına ambargoyu kaldırıyor
Arabistan, Türk mallarına ambargoyu kaldırıyor
İş insanı Nuri Uz vefat etti | Tekstil sektörünün acı kaybı
İş insanı Nuri Uz vefat etti | Tekstil sektörünün acı kaybı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim