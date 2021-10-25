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KVKK İçin Teknoloji Şirketlerinden Destek Alın

Veriyi Okumak mı, Korumak mı Daha zor? Müşteriyi ne kadar anlıyoruz? 8. Perakende Teknolojileri Konferansı'na katılan uzmanlardan, KVKK güvenlik önlemleri konusunda şirketlere yönelik önemli tavsiyeler geldi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:51
KVKK İçin Teknoloji Şirketlerinden Destek Alın

KVKK İçin Teknoloji Şirketlerinden Destek Alın


 

Türkiye'de veri koruma konusunda son gelişmelerin masaya yatırıldığı 8. Perakende Teknoloji Konferansı'nda, uzmanlardan şirketlere önemli uyarı ve tavsiyeler geldi. Türkiye'nin önde gelen bilişim şirketlerinin öncülüğünde ve desteğinde düzenlenen konferansa bu yıl, Karaca Lisans ve Marka Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkmen Önbulak, Rasyotek Süper Portal'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdi Uysal, Turkcell Yapay Zeka Veri ve Analitik Çözümler Direktörü İnanç Çakıroğlu, Logo Perakende Çözümleri Satış Direktörü Kutadgu Arslan, Erciyas Avukatlık Bürosu'ndan Av. Nihat Erciyas ile Atasun Optik IT Direktör Orkun Suer konuşmacı olarak katıldı. 

Veriyi Okumak mı, Korumak mı Daha zor? Müşteriyi ne kadar anlıyoruz? temalı konferansta; veri güvenliği, veri saklama ve değerlendirmeleri konusunda şirketlerin daha çok teknoloji desteği almaları gerektiğini söyleyen Rasyotek Süper Portal'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdi Uysal, her şirkette en önemli sorunun, Kişisel Verileri Koruma Kanunu konusunda veri güvenliğinden kim sorumlu olacak? sorusuna en doğru yanıtın bulunması olduğunu söyledi.

Verinin önemli rekabet alanı sağlayan, çok önemli bir meta haline geldiğini söyleyen Rasyotek Süper Portal'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdi Uysal, her sektörün olduğu gibi perakende sektörünün de KVKK konusunda ciddi bir yükümlülük, sorumluluk taşıdığını belirterek; "Müşteri bilgilerinin korunması konusunda tüm paydaşlar, teknoloji şirketlerinden mutlaka destek almalı." dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda düzenli ve istikrarlı eğitim faaliyetlerine dikkat çekildiğini belirten Uysal şunları söyledi: "Önümüzde, veriyi koruma anlamında ciddi bir risk ve potansiyel var. Çalışanlarımızın bu farkındalığı sağlamak için bu eğitim faaliyetlerini düzenli olarak gerçekleştirmesinde büyük fayda var. Biz Rasyotek olarak, “Teknolojik İnsan” mottosuyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Burada iki temel amacımız var. Birincisi dijitalleşmeyi sağlamak, ikincisi ise farkındalığı sağlamak. Bu noktayla alakalı en ön plana çıkan çözüm şudur: Eskisi gibi salgın nedeniyle çok sayıda insana kapalı bir mekânda eğitim veremiyoruz.  Dijital ortamlarda bu eğitimleri yapmak daha etkili oluyor. Ancak bu eğitimlerde sürecin içerisinde yer alan tüm birimlerin bu eğitimlerin içinde yer alması da çok önemli"

SİBER SALDIRILARA DİKKAT 

Son yıllarda özellikle şirketlerin veri hırsızlığını amaçlayan siber saldırılara maruz kaldığını söyleyen Rasyotek Süper Portal'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdi Uysal, bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Uysal şu bilgileri verdi: "Cep telefonlarına gelen SMS'lerle, sosyal medya üzerinden ve gelen e-postalarla bir takım saldırılara karşı çalışanlarımızı sürekli ayakta tutmalıyız. Güvendiğimiz bir takım isimler, finans kuruluşlarının markaları kullanılarak verilerimiz ele geçirilmeye çalışılıyor. Burada farkındalığı oluşturarak, şirket güvenliğini insan faktörünü kullanarak güvence altına almış oluyoruz."

Anahtar Kelimeler:
KVKKRasyotek
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